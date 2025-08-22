Imagine Dragons en CDMX: Fechas, lugar, invitado especial, precio de boletos...

La banda estadounidense Imagine Dragons regresa a México con su LOOM WORLD TOUR. Esta ocasión la agrupación contará con un invitado especial, por lo que los conciertos prometen ser una experiencia única que no debes perderte. Conoce las fechas, el lugar, quién será este invitado y el precio de los boletos.

Imagine Dragons regresa a México con el LOOM WORLD TOUR

Imagine Dragons es una banda estadounidense de pop‑rock formada en 2008 en Las Vegas, compuesta actualmente por Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee. Su álbum debut Night Visions (2012) incluyó éxitos como “Radioactive” y “Demons”, lanzándolos al mercado internacional. Después lanzaron álbumes como Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018), Mercury – Acts 1 & 2 (2022) y Loom (2024).

En México, Imagine Dragons ha dado varios conciertos como parte de sus giras mundiales, como durante el Night Visions Tour en marzo de 2014, cuando se presentaron en Ciudad de México y Guadalajara. Además, en 2018, deleitaron al público mexicano como parte del Evolve World Tour, tocaron en Ciudad de México nuevamente. Y en la gira Origins Tour de 2019, los intérpretes de “Thunder” estuvieron en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

También en 2022 la agrupación se presentó en el Palacio de los Deportes, en la CDMX, el 1 de noviembre. Este 2025 los intérpretes de “Believer” regresan a suelo azteca.

Imagine Dragons en CDMX: Fechas, lugar, precio de boletos...

Imagine Dragons se presentará en la CDMX el próximo 5 y 7 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros. Los boletos para la primera fecha se terminaron en pocas horas debido a la gran demanda para el concierto, por lo que la banda anunció este jueves la segunda fecha.

Precio de los boletos

Los boletos ya están a la venta, por lo que te recomendamos revisar la disponibilidad en la página oficial de Ticketmaster.

Los precios de los boletos varías según la ubicación, pero los costos van desde los $2000 hasta los $9,291.50 pesos mexicanos sin cargos por servicio.

Invitado especial

Además, se confirmó que Jacinto será el invitado especial en ambos shows. El cantautor originario de Guadalajara, Jalisco, también fue el encargado de abrir el concierto de Nial Horan en 2024. Es una de las voces emergentes de la escena indie.