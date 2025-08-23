El jueves 21 de agosto se dio a conocer una triste noticia para el mundo de la música, el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda Coda y un referente del rock en México.

Al día siguiente, viernes, los integrantes de Coda participaron en una entrevista, donde compartieron detalles sobre los últimos momentos de vida de su compañero y amigo. Describieron el momento como “uno de los días más tristes de nuestra vida”.

Xava Drago fue sedado para evitar sufrimiento, revelan integrantes de Coda

Los integrantes de Coda abrieron su corazón en el programa De Primera Mano, donde compartieron detalles sobre los últimos instantes de Xava Drago, de 56 años.

“Ha sido uno de los días más tristes de nuestra vida. Nos habló el doctor, nos dijo 'oigan, está muy mal, viene su papá a verlo, si quieren despedirse de él es hoy. Mañana lo vamos a sedar para que no esté sufriendo’“, expresó entre lágrimas uno de los compañeros de Xava.

“Estaba sufriendo. Apenas y podía hablar, estaba muy débil”, agregó.

Sin embargo, la pérdida de Xava les dejó una lección, pues, aunque están “muy tocados” por su muerte, también están “muy alimentados, Chava nos llevó de la mano en esta lucha. Es un ejemplo de ‘Yo estoy bien, estoy vivo, tengo a mi gente’”, dijeron.

Xava Drago, la despedida musical

Horas después de conocerse la noticia de la muerte de Xava Drago, sus redes sociales se actualizaron con un enlace que dirigía a la canción “Delirando”, el primer sencillo con el que inició su despedida musical.

El último álbum que lanzó el vocalista de Coda llevó por título Gracias Infinitas, una producción compuesta por siete temas que marcaron el triste adiós musical de uno de los intérpretes más emblemáticos del rock en español.

Además, sus compañeros de banda emitieron un mensaje el día de su muerte.

“Xava no solo fue una voz de nuestra banda durante tantos años, si no, también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros, y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música”, escribieron en Instagram.

“Esta pérdida deja un vacío inmenso, no solo en nuestra agrupación, sino en toda la escena del rock mexicano. Hoy despedimos a un ícono, a un guerrero, a un hermano”, continúa el texto.

Además, aseguraron que realizarán un homenaje para honrar el legado musical de Xava Drago. Sin embargo, aún no han revelado detalles al respecto.