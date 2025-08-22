“Los días sin ti, son como morir”... se apaga la voz de Xava Drago

El vocalista de Coda, durante la edición 2014 del Vive Latino.

El rock mexicano pierde a una de sus voces más emblemáticas. Salvador Aguilar Hurtado, conocido artísticamente como Xava Drago, vocalista de la banda Coda. Falleció ayer a los 56 años tras una larga y dolorosa batalla contra un cáncer de estómago que lo aquejaba desde mediados de 2024.

El diagnóstico llegó en el mes de julio del año pasado, cuando tras desvanecerse durante un concierto en Honduras fue internado de emergencia y los médicos descubrieron un tumor maligno en su estómago.

A partir de ahí comenzó un tratamiento que incluyó una gastrectomía radical de nueve horas, quimioterapias y radioterapias. En diciembre informó con optimismo que había concluido las sesiones de radiación, y en marzo de 2025 llegó a pensar que había superado la enfermedad. Sin embargo, en abril recibió la noticia de que el cáncer había regresado con fuerza.

El 9 de agosto pasado, Drago comunicó públicamente que el tratamiento ya no surtía efecto. “Los doctores me dijeron que no había nada más por hacer”, reveló con crudeza, confirmando que la enfermedad lo había puesto al borde del final. Imágenes recientes en redes sociales mostraban su deterioro físico, marcado por la pérdida de peso y la fragilidad.

UN MENSAJE DE DESPEDIDA Aun así, su espíritu guerrero se mantuvo intacto hasta el último aliento. En un mensaje póstumo que la familia compartió en Facebook, Xava Drago dejó unas emotivas palabras: “Hoy mi vida ha llegado a su fin y sólo me queda decir que la viví a mi manera; canté, rocanrolié, pero sobre todo, gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor, y donde podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre”.

El Dato: el pasado 16 de agosto lanzó su último disco Gracias Infinitas, que incluye mensajes de gratitud, resiliencia y fortaleza.

En ese mismo mensaje, agradeció a quienes lo acompañaron en el camino: “Gracias a todas las personas que me brindaron amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”.

Su despedida ocurrió apenas días antes de un concierto solidario que se estaba organizando para recaudar fondos en apoyo a su tratamiento, un gesto que muestra el cariño y respaldo que generó en la comunidad musical.

Por su parte, la banda Coda expresó su dolor en un comunicado: “Xava no sólo fue la voz de nuestra banda durante tantos años, sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Esta pérdida deja un vacío inmenso, no sólo en nuestra agrupación, sino en toda la escena del rock mexicano. Hoy despedimos a un ícono, a un guerrero, a un hermano”.

El periodista especializado Chava Rock también lamentó su partida, destacando: “Fue uno de los grandes vocalistas mexicanos, un personaje carismático, alegre, y un extraordinario ser humano y amigo”.

Por su parte, Jorge Guevara, vocalista del grupo Caos, escribió conmovido en su cuenta de X: “Fuiste un buen amigo y como artista un gran maestro para mí, soy y seré por siempre tu fan y tu compadre. ¡Descansa en paz, carnal!”.

Con Coda, banda fundada en 1989, Xava Drago, Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure marcaron a una generación con discos como Enciéndelo y Veinte para las doce, e himnos como “Aún” (el más famoso y que sigue enchinando la piel), “Eternamente” y “Tócame”, que se convirtieron en referentes del rock en español. Además de “Sigo aquí”, “Nada en común” y “Atorado en tu piel”

Su voz rasposa y poderosa, sumada a una presencia escénica magnética, lo catapultó como una de las figuras más queridas del género en México.

El cantante deja tras de sí no sólo una discografía que alimentó la cultura musical del país, sino también un último legado: su álbum Gracias Infinitas, lanzado semanas antes de su muerte, y material inédito que será publicado póstumamente, según confirmaron sus compañeros.

El rock nacional pierde a uno de sus intérpretes más apasionados, pero su voz seguirá vibrando, inmortal, en cada acorde que dejó grabado y en cada memoria que encendió desde el escenario.

UNA VIDA DEDICADA AL ROCANROL

1989: Se forma Coda en Ciudad de México; su primera presentación fue como teloneros de Ultimátum en el Teatro Isabela Corona.

1993: Publican su primer álbum Enciéndelo, con éxitos como “Tócame” y “Eternamente”. La primera llegó al número 1 en TeleHit.

1995: “Aún” alcanza el #1 en radio y TeleHit; años después entró al ranking de VH1 en “Las 100 + grandiosas canciones de los 90 en español”.

1998: Ganan el premio a Mejor Grupo de Hard Rock en los Nuestro Rock Awards; Drago deja la banda y dos años después Coda se disuelve.

2023: Ofrecen la presentación ¿Un Último Concierto? en el Teatro Metropólitan, considerada la última gran presentación de Xava Drago en la CDMX.

2024: Xava reaparece en Tampico en una de sus últimas presentaciones en vivo; fallece el 21 de agosto tras padecer cáncer de estómago desde julio.