No Me Extrañen Cuando No Esté, ¿dónde ver esta serie sobre una joven humillada por su familia adoptiva?

No Me Extrañen Cuando No Esté

La serie No Me Extrañen Cuando No Esté, en inglés llamada Don’t Miss Me When I’m Gone, sigue la historia de Daisy, una joven que perdió a sus padres de forma trágica y es adoptada por su madrina Sandra, quien tiene dos hijos, los Miller.

Luego de tres años conviviendo con la familia, Daisy es tratada como una integrante más de los Miller. La joven y su madrina creen que es buena idea que se case con uno de sus hijos. Sin embargo, todo cambia repentinamente cuando Lola, la hija de la sirvienta, se muda a la casa.

Lola es mala, pero se esconde tras la fachada de una persona inocente y le hace la vida imposible a Daisy hasta que logra quitarle el cariño de los Miller, incluso los pone en contra de ella. Daisy, con el corazón hecho pedazos, decide irse de la casa para darles una lección.

Este es el tráiler en inglés, sin subtítulos.

¿Dónde ver No Me Extrañen Cuando No Esté?

La serie No Me Extrañen Cuando No Esté, en inglés llamada Don’t Miss Me When I’m Gone, es un drama en formato vertical que forma parte del extenso catálogo de ReelShort. Está disponible para su visualización en la página web oficial de la plataforma o mediante su aplicación móvil.

Los primeros 13 episodios de la serie se pueden ver gratuitamente. Sin embargo, para acceder a los 63 episodios completos, es necesario suscribirse a ReelShort.

Aunque la producción fue originalmente creada en inglés, la plataforma recientemente publicó una versión doblada al idioma español.

Además, algunos capítulos también están disponibles de manera gratuita en YouTube, donde los seguidores pueden disfrutar de los capítulos.

Aquí puedes ver del capítulo 1 al 13, con subtítulos en español.

Y aquí del capítulo 14 al 20, sin subtítulos y en inglés.

