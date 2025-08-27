Juicio de Cardi B se hace viral por preguntas sobre su cabello y uñas | VIDEO

Cardi B enfrenta un juicio por agresión a una guardia de seguridad identificada como Emani Ellis, que denunció a la cantante por dejarla “profundamente traumatizada” después del altercado ocurrido afuera de la oficina de un obstetra hace siete años, en 2018.

Sin embargo, tras el inicio del juicio contra Cardi B, en redes sociales lo más relevante no ha sido el delito que se le acusa, sino una serie de preguntas que desataron todo tipo de reacciones en redes sociales, pues el interrogador decidió preguntarle por su cabello y sus uñas.

Cardi B really IS the drama. pic.twitter.com/41swvSwN49 — ️️ ً (@cardirated) August 26, 2025

Cardi B y las extrañas preguntas en su juicio

Este martes inició el juicio de la celebridad, quien contó que Ellis la habría grabado y seguido cuando ella llegó con el obstetra para atender su embarazo, el cual no había sido revelado al público. “Fue una pelea verbal, pero no se volvió física en lo absoluto”, aseguró.

Fue en un momento del segundo día de juicio que las preguntas del interrogador causaron conmoción en redes sociales y en la misma artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar. En medio del interrogatorio le cuestionó:

“Ayer tenías cabello negro y corto. Hoy es rubio y largo, ¿cuál es tu cabello real? ¿o los dos son reales?“, le preguntó, lo que desató una pequeña risa en la cantante antes de que contestara que eran pelucas, ”perdón, no lo sabía. Es una buena peluca hoy y ayer", agregó el hombre.

Después de un rato, el hombre pidió ver sus uñas y ella las mostro: “¿Qué tan largas son? ¿Media pulgada, una pulgada?”, le preguntó, “¿son puntiagudas? ¿Son tus uñas reales? Si quisiera que las cambiaras, ¿Cuánto tiempo te tomaría?“, agregó y ella respondió sobre el tipo de uñas que usa.

@accesshollywood It's giving Legally Blonde: #CardiB gave a quick beauty lesson in the courtroom as the Grammy winner took the stand in her civil assault case trial. ♬ original sound - Access Hollywood - Access Hollywood

Los usuarios en redes sociales encontraron estas preguntas sumamente extrañas, pues muchos se cuestionaron qué tenía que ver el delito con su apariencia física y no tardaron en generar bromas y comentarios en torno a ello. Te compartimos algunas de las cosas que dijeron al respecto:

“¿Son las 73 preguntas para Vogue o qué?"

“Así que esta es la policía de la moda de la que he escuchado”.

“Estas preguntas son hilarantes, ¿Cuál es el crimen?"

“Los cargos son ser una ‘baddie’”.

“Como en la película de Legalmente Rubia”.

Cabe mencionar que sí puede haber una razón lógica por la que decidieron hacer las preguntas sobre su cabello y sus uñas a Cardi B en su juicio por agresión, ya que esta podría ser una manera de lograr identificar físicamente.