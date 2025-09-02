Chloë Grace Moretz se casa con Kate Harrison en boda secreta; así fueron sus vestidos de novia

Después de casi siete años de relación, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se encuentran entre la lista de las bodas más esperadas del año. Este lunes 1 de septiembre compartieron para VOGUE Weddings que finalmente se casaron.

Así fueron los vestidos de Kate Harrison y Chloë Grace Moretz

La pareja no ha compartido detalles de cómo fue su boda secreta, ya que decidieron mantenerla en lo privado, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison sí compartieron imágenes de la creación de sus vestidos de novias.

Las piezas fueron creadas por Nicolas Ghesquière, el director creativo de Louis Vuitton. Ambas son piezas de alta costura que el diseñador realizó con entusiasmo desde que la actriz de 28 años le propuso participar de ese modo en su boda.

“Las palabras no pueden empezar a expresar cómo se siente. Gracias”, compartió ella en su cuenta de Instagram, “tu generosidad, arte, dedicación y bondad no conoce límites. Nos sentimos tan increíblemente agradecidas”, dijo al diseñador.

El vestido de la actriz era color azul cielo, con tirantes delgados que se amolda a su figura y tiene algunos volantes en el pecho y en la falda, así como una cauda. Lo combinó con un velo largo del mismo tono y guantes con la misma tela del vestido.

También lució otro look que era un traje blanco con una blusa de manga larga anudada en el centro con pequeños flecos en la parte baja. Asimismo, llevó un sombrero blanco.

Por su parte, su esposa lució un diseño más tradicional. Un atuendo blanco estampad con un velo largo y un pequeño tocado al frente.

“Lo que más anhelo de casarme es estar juntas. Hemos sido pareja por casi siete años y es como hacernos esta promesa en una nueva forma, intercambiando votos. Creo que es importante escogernos cada día”, dijo Grace Moretz.

Por su parte, Harrison indicó: “Lo que más emociona, además de casarme, es ese primer vistazo. No tener idea de cómo nos vemos en una vestido de novia. Será muy especial”.

Fue el primero de enero del 2025 que Chloë Grace Moretz compartió en Instagram un carrusel donde podíamos verla a ella y a su pareja Kate Harrison tomadas de la mano, donde ambas lucían anillos de compromiso en oro incrustados con diamantes victorianos.