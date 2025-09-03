Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 3 de septiembre

Llegó el momento de las sextas nominaciones en La Casa de los Famosos México, lo que implica que los habitantes han tenido que elegir una vez más a los habitantes que quieren nominar en el reality show para sacarlos del programa con el apoyo del público.

Como en semanas anteriores, las reglas para votar en La Casas de los Famosos México 3 cambian, pues en esta ocasión los habitantes tendrán que votar por tres en lugar de dos de sus compañeros, lo que podría generar una placa diferente a la que muchos pensaban.

Mañana en las nominaciones tendrán que votar por 3 habitantes #LaCasaDeLosFamosososMx

Con esto, habrían hecho inútil la estrategia de cuarto Día para nominar solo a los suyos y subir a la placa al resto del cuarto Noche con cero puntos. Todavía podrían llegar a subir hasta a cuatro oponentes si es que logran coordinarse. Además, dos habitantes abrirán sobres, los cuales restarán cuatro puntos.

Así nominaron en la semana 3 de La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto:

Elaine Haro

3 puntos a Facundo

2 puntos a Shiky

1 punto a Dalilah Polanco

Aaron Mercury

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Facundo

1 punto a Shiky

Abelito

3 puntos a Facundo

2 puntos a Shiky

1 punto a Dalilah Polanco

Aldo de Nigris

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Facundo

Facundo

3 puntos a Aaron Mercury

2 puntos a Abelito

1 punto a Mar Contreras

Shiky

3 puntos a Dalilah Polanco

2 puntos a Facundo

1 punto a Alexis Ayala

Mar Contreras

3 puntos a Facundo

2 puntos a Shiky

1 punto a Dalilah Polanco

Dalilah Polanco

3 puntos a Facundo

2 puntos a Shiky

1 punto a Aldo de Nigris

Alexis Ayala

3 puntos a Shiky

2 puntos a Dalilah Polanco

1 punto a Facundo

Guana