La tiktoker Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 1 de septiembre, en Uruapan, Michoacán. La comunidad de seguidores de la joven de 23 años expresa en redes sociales el deseo de que regrese a salvo a su hogar.

Activan Alerta Alba por desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán activó la Alerta Alba en el estado y publicó en redes sociales una ficha de búsqueda con el nombre de Marian Izaguirre. En el documento informan que la tiktoker de 23 años fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre cuando viajaba a bordo de un automóvil Kia Río color rojo, aproximadamente a las 18:00 horas, en la ciudad de Uruapan.

Además, se lee que Marian Izaguirre vestía un pantalón de mezclilla en color claro, una blusa color negro, una chamarra color beige y unas botas beige. También portaba unos aretes largos en forma de corazón en color plata de material de fantasía.

Se informa que la tiktoker tiene una estatura de 1.62 metros, pesa 53 kilogramos y es de complexión mediana. Su cabello es lacio, corto y teñido. La Fiscalía reporta que sus cejas son semiarqueadas, separadas y semipobladas mientras que sus ojos son grandes y de color café.

El informe revela que Marian Izaguirre tiene un color de piel es blanco, la cara ovalada y una frente mediana. Sus señas particulares son un lunar en el hombro de lado derecho y una cicatriz en forma de mancha de color obscuro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también puso a disposición de la ciudadanía el número 800 614 23 23 para que compartan información sobre su paradero.

¿Quién es la tiktoker Marian Izaguirre, reportada desaparecida en Michoacán?

Flor Marian Izaguirre Pineda, mejor conocida como Marian Izaguirre, es una creadora de contenido mexicana de 23 años que es originaria de Uruapan, Michoacán.

Alcanzó gran notoriedad en TikTok, donde acumuló alrededor de 3.9 millones de seguidores y más de 134 millones de Me gustas, gracias a su contenido que incluye tendencias virales, sketches humorísticos —como su popular serie Súper agente Izaguirre—, temas de moda y estilo de vida, así como bailes y lip-syncs.

Además de su carrera en redes sociales, Marian lanzó el tema “Boom Boom” en julio de 2023, que está disponible en plataformas como Spotify. Su último video publicado, donde aparece con maquillaje de payaso interpretando en lipsync la canción “¿Por qué te vas?” de Jeanette, se volvió viral tras su desaparición en Uruapan, Michoacán.