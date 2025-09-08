¿Qué colecciona Claudia Schiffer? El curioso pasatiempo de la modelo

Claudia Schiffer ha sabido mantenerse en el ojo público tras ser un ícono en los años 90’s. Ahora, a sus 55 años de edad, sigue dando de qué hablar al participar en proyectos de modelaje y también revelar detalles sobre su vida privada.

En ese sentido, Claudia Schiffer reveló que tiene una colección que en un inicio, puede parecer algo inusual y sorprender a muchos, sobre todo por la imagen que ha tenido alrededor de los años. A continuación, te contamos de qué se trata.

¿Qué colecciona Claudia Schiffer?

Fue hace unos meses que la modelo sorprendió a sus seguidores al revelar que le gusta coleccionar insectos. Su admiración por la belleza natural ha llegado al grado en que tiene varias arañas y otros insectos.

En ese sentido, cuenta que de niña siempre se quedaba como hipnotizada con el rocío y la lluvia que se quedaba en las telarañas. Fue así que comenzó su colección.

Dentro su su casa hay varias criaturas exhibidas, pues se sabe que en sus paredes tiene clavados escarabajos y mariposas, colgados entre dibujos y cuadros. También se sabe que sus armarios guardan colecciones de libros sobre los organismos que más le apasionan. No hay imágenes sobre ello.

¿Quién era Claudia Schiffer?

Claudia Schiffer nació en Rheinberg, Renania del Norte-Westfalia el 25 de agosto de 1970. Es una supermodelo alemana que Forbes catalogó como una de las modelos más cotizadas, con una fortuna de 100 millones de dólares.

De este modo, ella junto con Naomi Campbell y Cindy Crawford destacaron como el trío de las modelos más famosas de los años 90’s. Tiene dos hermanos, Stefan y Andreas, y una hermana, Ann Carolin.

Tuvo un noviazgo con el ilusionista David Copperfield desde 1994 a 1999. El 25 de mayo de 2002 se casó con el productor de películas inglés Matthew Vaughn (hijo ilegítimo de George Harley Drummond, ahijado del rey Jorge VI) en Suffolk (Inglaterra).

Claudia sigue casada con Drummond y tienen tres hijos, Caspar Matthew, nacido el 30 de enero de 2003 en Londres, Clementine, nacida el 11 de noviembre de 2004 también en Londres y Cosima Violet nacida el 14 de mayo de 2010.