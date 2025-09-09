¿Cuándo sale El Conjuro 4 en HBO Max?

La película El Conjuro era una de las más esperadas por los fans del cine de terror, pues todos querían ver el final de la saga más terrorífica de los último 13 años.

El Conjuro 4: Últimos Ritos, rompió récord en taquilla al recaudar 187 millones de dólares a nivel mundial en su primera semana se estreno. La cinta es de las más esperadas y pese a su éxito en las salas de cine, los fans ya la quieren ver en streaming.

¿Cuándo se estrena El Conjuro 4 en HBO Max?

La película de El Conjuro 4 se prevé que se estrene en unos tres meses aproximadamente en HBO Max, considerando que en películas exitosas llegan más tarde a la plataforma.

TE RECOMENDAMOS: Serie se estrena mañana en Netflix Las muertas une el humor de Ibargüengoitia y Luis Estrada

Por ejemplo, cuando Nosferatu salió en el cine en diciembre de 2024, la película llegó a HBO Max en agosto 2025, por lo que llegó 8 meses después.

Pero en el caso de El Conjuro podría estar en streaming en diciembre esto con el fin de que la gente disfrute este cinta durante las vacaciones navideñas.

¿De qué se trata la película de El Conjuro 4: Últimos ritos?

La película se remonta a los inicios de Ed y Lorraine Warren, cuando empezaron en el mundo de lo maligno a ayudar a agente a librarse de esos entes, sin embargo Lorraine está embarazada de su hija Judy en esta parte de la historia.

Los Warren saben que un demonio está detrás de su hija, así que decidieron huir en ese momento de la situación y dedicarse a cuidar a Judy, para que tuviera una niñez normal.

Pero el demonio regresa por Judy cuando es mayor y está a punto de formar su propia vida.

Todo el caso se centra en la familia Smurl, cuando los ocho integrantes comienzan a vivir sucesos paranormales, los cuales comienzan a ser más intensos y todos se desarrollan a causa de un temible espejo.

Sin embargo, la familia pide ayuda a la Iglesia y los ignoran, hasta que de repente gente cercana a los Warren se interesan en el caso y pese a que Ed y Lorraine se niegan al inicio, terminan cediendo ante esta petición muy especial, un caso que se volvió mediático.

Los Warren decidieron retirarse en la vida real y en la película, sin embargo, en la vida real Ed y Lorraine compartieron su historia con la gente por mucho tiempo, pues recibían visitantes en su casa en el famoso Museo de los Warren.