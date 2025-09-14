En el mundo del cómic, a la hora de acercarse a la insólita e inigualable figura del luchador mexicano, pocas veces se tiene claro que no obedece al arquetipo del superhéroe, sino más bien a la tradición de los aventureros de corte fantástico y de ciencia ficción alimentada por los excesos del Pulp y el espíritu delirante que en su momento le consolidó en la gran pantalla. Eso es algo que en esta nueva incursión del hijo del legendario Demonio Azul tienen más que claro, al sumergirlo en los parajes del terror urbano y presentarle como el atormentado portador de un legado maldito que así como le convierte en un protector del mundo contra fuerzas malignas, también lo consume desde sus adentros mientras en su mente resuena el eco de los lamentos de almas desesperadas confundiéndose con los gritos en las arenas.

Blue Demon es aquí el continuador de un linaje milenario en eterno combate fuera y dentro del cuadrilátero, que transita por una ciudad que pareciera externamente nocturna, donde entre periodistas, podcasteros, policías y demás ciudadanos emergen seres descarnados, y los asesinatos callejeros y las investigaciones correspondientes, se mezclan con rituales demoniacos ocultos en rincones cotidianos representativos de la sociedad mexicana, los cuales no importa quien los lleve a cabo, así sea incluso nuestro protagonista, siempre tienen connotaciones malignas.

Blue Demon Jr, un cómic a la altura de una leyenda ı Foto: Especial

La máscara no solo mantiene como de costumbre el misterio de la identidad de quien la porta, sino que es un receptáculo e instrumento potenciador que oscila entre nuestra realidad y el mundo sobrenatural, dando así un nuevo sentido a su tradicional naturaleza alegórica luchística dentro de la cultura popular.

La narración planteada por el guion de Oscar Amador apuesta por una enfocada austeridad de diálogos dentro de la ficción para recargarse en sobrios monólogos internos que, cual si fueran voces en la cabeza de los personajes, se desgranan parsimoniosos y dan la sensación de que estos se mantienen suspendidos al borde de la locura.

Las inquietantes visiones llegan de la mano del artista internacional Rulo Valdez -Batman: The World- quien genera atmósferas opresivas encapsulando la acción con la horizontalidad de las viñetas en secuencias a veces iluminadas por luces espectrales, y otras más donde los rojos intensos lo infectan todo, con los puntos de tensión estirándose profundos cuando el énfasis está en las miradas, mientras el contraste llega a través de ilustraciones a páginas completas luciendo la espeluznante espectacularidad del horror materializada en trazos que se escurren dramáticos.

Démosle pues la bienvenida a la que para el mundo de las viñetas quizás sea la versión definitiva de Blue Demon, poseedora de todo el potencial para alcanzar otros escenarios ya sea en series o en el cine. Lo publica Editorial La llorona Cómics, cuyos integrantes se han esmerado en ofrecer una pieza de lujo con portadas alternativas, una de ellas con acabado especial en quinta tinta. Por si fuera poco incluye efecto de realidad aumentada que permite acceder a material extra mientras se disfruta de la lectura, además de una carta coleccionable de tarot inspirada en este nuevo universo.