Muere influencer Zuza de Glow House con 14 años de edad tras larga lucha contra el cáncer

Este martes 23 de septiembre, se dio a conocer la muerte de Zuza Beine, una joven influencer se apenas 14 años de edad que enfrentó una dura batalla contra el cáncer de 11 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó lamentaciones en redes sociales.

Muere Zuza, influencer de 14 años

Fue a través de una publicación que la familia informó sobre la muerte de la creadora de contenido: "Zuza murió ayer por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecido que la mayoría", decía en el mensaje.

Muere Zuza, influencer de 14 años ı Foto: IG: @zuzas_way_to_healing

"Más que nada, ella quería ser una niña normal y sana. Pero lo que hizo su vida tan hermosa fue cómo aprendió a enfrentar las circunstancias más difíciles, como su enfermedad, y aún vivir plenamente“, siguió.

Para finalizar el mensaje, expresaron el deseo que tendría la joven para donaciones a la esposa y los hijos de su tío que falleció recientemente. En ese sentido, compartieron el link para donar a Lauren Stieber y su familia a través de GoFundMe.

Algunas de las reacciones por su muerte fueron:

“Descansa en paz”.

"Estoy llorando. Me encanta Zuza. Ella era fuerte y tan hermosa por dentro y por fuera“.

"¡Ella fue una gran inspiración para muchos!“.

"He estado orando por ella desde que empecé a seguirla en IG, ella me ha inspirado tanto con su amor y su continua gratitud“.

¿Quién era Zuza?

Zuza era una joven de 14 años de edad, quien contaba con más de 1.8 millones de seguidores en redes sociales. A través de su plataforma, la joven publicaba contenido esperanzados y mostraba una faceta honesta de su lucha contra el cáncer.

Ella formaba parte del grupo de creadores de contenido Glow House, un colectivo de creadoras de contenido en TikTok centrado en la belleza y el empoderamiento.

La joven tenía leucemia mieloide aguda, un cáncer que marcó gran parte de su vida. Sobrevivió a cinco recaídas y recibió tres trasplantes de médula ósea. Su últimas publicaciones mostraban agradecimiento, pero también un grave deterioro en su salud física.

Zuza ı Foto: Instagram