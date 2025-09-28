Yuridia explica por qué lanzó ‘Qué Agonía’ sin Ángela Aguilar: ‘Ya fue mucho’ | VIDEO

Yuridia pide que la mantengan fuera de la polémica de Ángela Aguilar

Mucho se ha especulado sobre la relación profesional entre Yuridia y Ángela Aguilar, pues hay quienes han señalado que las famosas no tienen una relación muy buena y menos ahora que la ex académica lanzó su versión en solitario de ‘Qué Agonía’.

La canción fue originalmente lanzada por Yuridia en colaboración con Ángela Aguilar y ganó un amplio reconocimiento, con millones de reproducciones, convirtiéndose en todo un éxito para el regional mexicano antes de la cancelación de la famosa por su romance con Christian Nodal.

Después de que por un tiempo muchos comentaran que la famosa debería de sacar una versión sin la nieta de Flor Silvestre, finalmente se encuentra disponible a través de plataformas, lo que ha generado emoción entre los fans, aunque también polémica.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de ‘Amigos no por favor’ compartió en redes sociales que no decidió lanzar la versión en solitario del tema por un conflicto personal. “Solamente para decirles que esto no es un regaño, quiero aclarar unas cosas que a mí ya no me está gustando”, explicó la sonorense.

“Están utilizando mis redes y me están queriendo meter en el pedo del hate a Ángela. Neta, no me usen a mí para tirarle hate a ninguna persona”, sentenció la cantante que de ese modo, dejó claro que no quiere protagonizar ningún tipo de conflicto.

Yuridia habla sobre la polémica entorno a ‘Que Agonia’ tema que interpreta junto a Ángela Aguilar, pues usuarios mencionaban que la cantante sacó a Ángela de su colaboración. pic.twitter.com/NLx6ALEb7u — femina.laredo (@FeminaLaredo) September 28, 2025

Yuridia explicó que solo sacó su versión en solitario porque es la que ha interpretado en toda su gira: “Yo no saqué a Ángela Aguilar de esa canción, he estado tratando de mantenerme al margen. Canté esa canción como la he cantado toda mi gira, sola”, afirmó.

De este modo, la mujer mencionó que Ángela puede interpretar su canción cuando ella quiera, ya que también es suya. En ese sentido, aseguró que los cantantes ya han comprendido el mensaje que quiere enviarle el público.

“Ya fue mucho. Pero bueno, yo no soy quien para decirle a la gente qué hacer”, comentó y aconsejó al público que en lugar de atacar, simplemente dejen de escuchar la música del famoso que ya no les gusta si no están de acuerdo con sus acciones.

De este modo, Yuridia pidió un alto a los fuertes señalamientos y críticas, aclarando que ella no sacó a Ángela Aguilar a su canción en dueto.