Doja Cat en CDMX: Fecha, lugar, preventa y boletos para la gira

Doja Cat, una de las artistas más famosas a nivel internacional, anunció este lunes su Tour Ma Vie, el cual llegará a territorio mexicano en el año 2026. Por ello, te compartimos los detalles sobre la fecha y el lugar del concierto, así como los detalles de la preventa y venta de boletos.

Fecha y lugar del concierto de Doja Cat en CDMX

A través de redes sociales, la organizadora de conciertos en México, Ocesa, dio a conocer la llegada de Doja Cat a la CDMX con el Tour Ma Vie. De momento, hay solo una fecha para tierras aztecas, aunque nunca sobra la posibilidad de que anuncien otros días y lugares donde la famosa puede presentarse.

La fecha del concierto es el 18 de febrero en el Palacio de los Deportes y forma parte de la promoción por el nuevo álbum de la famosa, titulado Ma Vie, que ya se encuentra disponible para escucha en diferentes plataformas digitales.

Boletos y preventa para Doja Cat en la CDMX

La preventa Banamex se llevará a cabo el 8 de octubre a partir de las 10:00 horas y será exclusiva para tarjetahabientes del banco antes mencionado. Por otro lado, la venta general al público comenzará al día siguiente, el 9 de octubre. Asimismo, habrá una venta para fans que comenzará este 1 de octubre a partir de las 10:00 horas.

De momento, no se saben cuáles serán los precios para la presentación de los artistas, pero se espera que cuente con gran demanda por el tipo de artista que es. Esto abre la posibilidad a que posteriormente salgan nuevas fechas para la cantante.

La presentación de Doja Cat en la CDMX forma parte de una gira mundial que tendrá la cantante en varias partes del mundo durante el año 2026, en Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norte América desde el 18 de noviembre del 2025 hasta el 1 de diciembre del 2026.