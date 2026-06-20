Millonario alista show de alto voltaje

La Ciudad de México ocupa un lugar especial en la historia de Millonario. No sólo porque ha sido una de las plazas que más respaldo le ha dado a lo largo de su carrera, sino porque fue aquí donde vivió uno de los momentos más significativos de su trayectoria. Ahora, a unos días de presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional, el rapero regiomontano vuelve convencido de que atraviesa una de las etapas más ambiciosas de su vida artística, al preparar esta presentación y un disco con sinfónica.

“Ya tenemos más del 70 por ciento vendido del evento”, contó en entrevista con La Razón, entusiasmado por el concierto del domingo 21 de junio en el Lunario. “Se va a poner chido y bien prendido. Siempre nos ha recibido muy bien la CDMX. Me encanta la capital: su arquitectura, su comida, la diversidad de la gente y el caos”, aseguró entre risas.

El Tip: El cantante de hip hop originario de Monterrey, Nuevo León, supera los 5.6 millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales.

El intérprete de “Burbuja de cristal” y “My Lady” promete una noche de celebración de toda su carrera y también de la nueva etapa que vive con el álbum OMNI. Estará acompañado por varios de los artistas con los que ha colaborado recientemente.

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“Van a estar abriendo el concierto y también compartiendo micrófono conmigo”, adelantó sobre invitados como Remy González, Regos de Santa Grifa, El 81, Iván Páez y Asmet. Sin embargo, uno de los anuncios que más expectativa genera es el regreso del rapero W Corona a su lado.

“Será un honor ver a compa W Corona, que volvemos después de 13 años a cantar en escenarios”, reveló.

El camino que llevó al músico desde Monterrey hasta convertirse en uno de los referentes del rap mexicano comenzó con artistas que demostraron que era posible trascender las fronteras de Nuevo León. Entre ellos destaca Control Machete, agrupación a la que sigue considerando una influencia fundamental.

“Cuando vi que podían salir de Monterrey y llegar a otras latitudes fue mucho de lo que nos inspiró a grupos como Cártel de Santa y a nosotros”, recordó.

Esa admiración podría traducirse pronto en una colaboración muy esperada. “Con Control Machete sí viene algo chido, es algo que he querido hacer toda mi vida”, adelantó.

Entre sus referentes también aparecen nombres como Violadores del verso, SFDK y el legendario Snoop Dogg, con quien incluso compartió escenario. “Era el momento que más fan de Snoop Dogg no podía ser. Imagínate abrirle un concierto en Cancún, estar ahí enfrente y luego conocerlo. Fueron de las cosas que más me han gustado”, rememoró.

Al hablar de los escenarios que marcaron su carrera, Millonario no duda en señalar al Vive Latino. La experiencia, asegura, le confirmó el cariño que existe por su música en la capital del país: “Yo estaba con los nervios de punta porque veía que había poquita gente. Cuando me anuncian y veo que toda la gente corre hacia donde estaba yo, fue una explosión. Ahí me di cuenta de que en la Ciudad de México me querían muchísimo”.

Sobre el presente del hip hop mexicano, el artista reconoció que el género atraviesa un momento de enorme visibilidad, aunque también de confrontaciones constantes entre exponentes. “Ahorita está dividida, pero mantiene el foco en el hip hop”, opinó. Para él, las famosas tiraderas ayudan a atraer público y conversación, pero también pueden tener consecuencias negativas.

“Sí beneficia porque el público está poniendo atención, pero también afecta. Hay artistas que terminan teniendo más daño colateral que beneficio”, señaló Millonario.

Más allá de la fecha en el Lunario, el regiomontano trabaja simultáneamente en varios proyectos. Entre ellos destaca un concierto sinfónico.

“Estamos trabajando en un concierto sinfónico”, reveló. El proyecto será grabado junto a la Filarmónica del Desierto, bajo la producción de Luis Caballero, y compartió que buscará fusionar el lenguaje del rap con arreglos orquestales.

“En unos días vamos a grabarlo, y se escucha muy, muy chido”, afirmó. Al describir el resultado, recurrió a una imagen que resume la magnitud de la apuesta: “Imagínate unas baterías de trap con una banda sonora tipo El Señor de los Anillos. Se escucha muy mamón”.