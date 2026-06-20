Rush celebra medio siglo de virtuosismo

RUSH en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el jueves

MIENTRAS LA ATENCIÓN de todo México estaba puesta en el Mundial de futbol, la noche del jueves miles de personas se dieron cita en el Palacio de los Deportes para ser testigos del esperado regreso de la mítica banda Rush, como parte de su nueva gira Fifty Something. Vale la pena destacar que nuestro país será el único de Latinoamérica visitado por el grupo durante este 2026.

En punto de las 20:25 horas, tras la proyección de una serie de escenas de películas y series con referencias y homenajes a Rush, el cantante y bajista Geddy Lee, y el guitarrista Alex Lifeson aparecieron acompañados por la baterista Anika Nilles, en lugar de Neil Peart, quien falleció en 2020.

El Tip: La gira de Rush tiene una segunda fecha programada en suelo mexicano, hoy 20 de junio, también en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Con la emoción a tope y entre gritos del público en un lleno total, las primeras notas de “Xanadu” marcaron el inicio de una noche memorable a ritmo de riffs de guitarra, golpes duros de batería, sintetizadores sicodélicos y un bajo agresivo entre una mezcla de complejo rock pesado con ganchos melódicos.

A pesar de que Lee y Lifeson pasan ya los 70 años, esto no se notó cuando hacían lo suyo sobre el escenario y ambos dejaron claro que todavía tienen mucho que ofrecer. Dividido en dos sets, el show fue llevando a los presentes a lo largo de todas las épocas del grupo, comenzando con la sección instrumental y la atmósfera épica sacada de la fantasía del primer tema.

19 álbumes de estudio grabó Rush en más de 50 años de carrera

“Hola, México. Buenas noches, amigos, gracias por estar aquí, es grandioso estar de regreso para celebrar más de 50 años de carrera”, saludó el vocalista, quien dijo algunas frases en claro español. Un par de temas después llegó un sonido más rápido con un bajo estridente, una guitarra que por momentos sonaba a heavy metal y una batería rápida tocada con alta precisión; la combinación subió los decibeles y puso a la mayoría a mover la cabeza al ritmo que sonaba.

Geddy Lee se tomó un breve momento para recordar a “su hermano en la fuerza” Neil Peart y hablar de su talento como músico, además de lo mucho que lo extrañan él y Alex Lifeson. Acto seguido, se homenajeó al baterista con un video y una serie de fotografías de él luciéndose en su instrumento, algo que les recordó a los fans que él ha sido incluido muchas veces en las listas de mejores bateristas de rock de todos los tiempos.

Entre humo, juegos de luces, pirotecnia y visuales con temáticas diversas, cada canción era como estar presenciando una clase musical en la que el guitarrista y el bajista eran los maestros tocando “Dreamline”, “Subdivisions”, “Bravado”, “Anthem”, “The Spirit of Radio” y otros temas igual de potentes. Posteriormente se escuchó un grito colectivo de emoción ante la proyección de un fragmento de la serie animada South Park, pues eso significaba que se venía uno de los grandes momentos de la velada con el clásico infaltable “Tom Sawyer”, tema que volvió aún más grande la fiesta y al que le siguieron más canciones conocidas.

Rush dio una presentación impecable en vivo. Al finalizar el primer show en el Palacio de los Deportes, sus fans se fueron con la satisfacción de haber presenciado un gran regreso de una de las bandas esenciales en la historia del rock progresivo.