Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’

Como cada año, Chayanne es tendencia en camino al Día del Padre, por el chiste latinoamericano donde muchas personas aseguran que sus madres les llegaron a decir en su infancia que el cantante era su papá, debido a su fanatismo hacia él.

El chiste ha sobrevivido a través del tiempo en las redes sociales, donde los usuarios realizan cada tanto publicaciones al respecto y él siempre ha reaccionado divertido y sumándose a la conversación.

Chayanne provocó gritos con sus mejores y más sexis pasos de baile. Fotos: Carlos Mora

Chayanne celebra el Día del Padre con trend viral

En ocasiones, los ‘hijos’ de Chayanne piden su apoyo por el Día de la Madre y otras veces le envían alguna felicitación por el Día del Padre. Sin embargo, en esta ocasión, él dio el primer paso y rápidamente se hizo viral.

A través de su cuenta de X, el intérprete de ‘Tiempo de Vals’ publicó una foto suya en un fondo blanco donde aparecía de frente, la cual era perfecta para el reto que le puso a sus seguidores en la plataforma.

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", escribió en la publicación.

El mensaje no tardó en provocar diversas respuestas entre los fans del cantante, quienes publicaron fotos del músico con perros, otros artistas, sus mamás, ellos mismos o todos juntos en familia.

Con la consentida de la casa pic.twitter.com/4XJJsr2e3o — Allen Walker (@kakagoto77) June 19, 2026

El artista reaccionó a varias de estas imágenes que lo mostraban en situaciones con diferentes personas y hasta mascotas. De este modo, buscaban conmemorar con humor el lazo imaginario que une al artista con su público joven.

La publicación ya cuenta con más de 100 mil interacciones y miles de comentarios de parte de los Internautas. Te dejamos algunas de las imágenes que los fans del cantante crearon con Inteligencia Artificial para conmemorar el Día del Padre.

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

Chayanne celebra el Día del Padre y pide a sus fans recrear las mejores FOTOS ‘en familia’ ı Foto: Captura de pantalla

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