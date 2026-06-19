Provoca polémica

Alcalde de El Naranjo invita a celebrar el Día del Padre con ‘chicas buena onda’ | VIDEO

Rafael Olvera Torres provocó una polémica al invitar a papás de la región a festejar el Día del Padre con “chicas buena onda” para poner ambiente y no llevar niños al festejo

El alcalde al hacer la invitación.
El alcalde al hacer la invitación. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El presidente municipal de El Naranjo, en San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, conocido como “Peluchín”, generó controversia tras difundir una invitación al festejo del Día del Padre que incluirá la presencia de “chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche”.

La invitación convoca a los papás del municipio a un evento exclusivo para hombres el viernes 19 de junio de 2026 a las 18:30 horas en el Salón Sindical de la Sección 97.

Será una tarde-noche de convivencia, alegría, música y mucha diversión, porque también los papás merecen consentirse y pasarla bien”, dice en el video.

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La grabación, difundida desde las cuentas oficiales del edil, tenía como objetivo convocar a los habitantes del municipio al evento por el Día del Padre.

Destacó que se tratará de una tarde-noche de convivencia con comida, botana, regalos, rifas, show de comedia y otras sorpresas.

Indicó que el acceso será únicamente para papás, sin permitir la entrada de mujeres ni niños, y mencionó que los asistentes podrían llevar sus bebidas.

Olvera Torres remató su mensaje diciendo: “Y mamás... no sean tan tóxicas, déjenlos ir a divertirse un ratito...”.

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FGR

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