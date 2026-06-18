Alcalde de Villanueva, Zacatecas, es exhibido consumiendo alcohol en Sala de Cabildo | VIDEO

El presidente municipal de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González Álvarez, mejor conocido como “Chailito”, fue exhibido utilizando la Sala de Cabildos para un festejo de tradición familiar y consumiendo bebidas alcohólicas, cuyo caso ha escalado en una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo, primero, se hizo circular un video ciudadano que transitaba por la Presidencia Municipal y escuchó un tamborazo al interior del inmueble.

Sin embargo, un segundo video que se ha viralizado en las últimas horas fue grabado por el regidor del PRD, Carlos Eduardo Torres, quien encontró al alcalde Rogelio González Álvarez en la Sala de Cabildos, junto con otros dos hombres, presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas, ya que en el video se ven hieleras y botellas de vino.

Tras la difusión del material, el alcalde publicó un mensaje en video que lejos de aclarar la situación, generó mayor polémica, ya que al intentar dar una explicación argumentó que su actuación “no fue de mala fe” y trató de justificar que no fue una fiesta, sino “una tradición familiar”.

En el video aclaración que a las pocas horas borró dijo que el día 27 de mayo acudió al panteón municipal a llevar un tamborazo a su papá por festejar el décimo aniversario luctuoso y ahí fue cuando a petición de su primo, aceptó llevar la música a la presidencia para recordar las tradiciones.

“Recordemos que antes que antes, ahí (en la presidencia municipal) se hacían bodas, 15 años y cualquier (…) y acudimos en honor a mi tío Emilio González que, por cierto, fue muy buen presidente municipal. En el tiempo que estuvimos ahí, la verdad, no se hizo ningún daño al recinto, además mi primo pagó el tamborazo ese rato que estuvimos ahí”, dijo.

El alcalde insistió que no era una fiesta, ya que en el Salón de Cabildos sólo estaban su primo y su amigo de toda la vida, sin embargo, con toda la explicación que emitió, a la par reconoció que los hechos sí ocurrieron y fue cuando ofreció disculpas a quienes se sintieron agraviados.

No obstante, consideró que la denuncia que interpusieron sus detractores por supuesta retención ilegal sólo se trata de “una guerra sucia y politiquería” y aseguró que se actuará contra las personas que resulten responsables.

Por su parte, los regidores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) promovieron una denuncia penal contra el alcalde de Villanueva por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, abuso de autoridad y alteración de evidencia, derivados de este incidente.

“Con las manos en la masa.. o en alcohol” así fue descubierto el alcalde de #Villanueva en Zacatecas el morenista Rogelio González Álvarez pic.twitter.com/0MzzKd6AMI — Reportero Ángel Martínez (🐤) (@JOSEANGELMART18) June 12, 2026

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FGR