Tomando en la presencia municipal

Y hablando de Morena, nos dicen que ese partido cuya dirigencia ha sido recientemente renovada, parece estar en la idea de no cargar el lastre que le representan ciertos cuadros que parecen tener como propósito pegarle a la imagen de su propio partido. Bueno, nos precisan, no todos, pero sí algunos que se son protagonistas de escándalos mediáticos. Es el caso del alcalde de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González Álvarez, al que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le acaba de abrir un expediente por presuntamente ingerir bebidas alcohólicas en pleno Palacio Municipal. Y no era para menos, nos comentan, porque hay videos que así lo corroborarían. Uno de ellos circula profusamente en las redes y en él se aprecia al edil y a otras personas próximas a una mesa sobre la que hay un sifón y una botella de licor; al lado aparece una hielera tipo mochila que contiene aparentemente cervezas. La comisión morenista que revisa estos casos ha señalado que “los hechos, acciones y expresiones, mismas que han sido mencionadas en los hechos, realizadas por el acusado… son potencialmente adversos para la proyección pública, el prestigio político de Morena y su imagen ante el electorado”. Y se espera que actúe con prontitud. Pendientes.