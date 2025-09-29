¿Qué pasó entre los influencers Islas Vlogs y Crilon? VIDEO

Los influencers Islas Vlogs y El Crilon hicieron un video que terminó mal, pues Islas Vlogs terminó lesionado, con collarín y al parecer todo fue por una maniobra que le hizo El Crilon durante la filmación del videovlog.

Islas Vlogs y El Crilon son dos famosos tiktokers conocidos por sus videos en los que interactúan con la gente, el primero es reconocido por salir a entrevistar a a gente con breves dinámicas de preguntas, también por sus videos de humor, mientras que el segundo es celeridad por sus videos ingeniosos del Metro o de compras en el supermercado.

Estas dos estrellas de Internet se juntaron para hacer un video juntos, en el que tuvieron varias citas, desde la más barata de un peso hasta una cara de 10 mil pesos, ellos iban rankeando cuánto se iban divirtiendo en cada una.

Una de las citas fue ir a un parque inflable de patos, en donde había muchos trampolines para brincar y hacer carrerillas entre ellos, sin duda hasta ese momento fue la cita mas divertida, hasta que sucedió la tragedia.

¿Qué le pasó a Islas Vlogs que terminó en collarín?

Durante la visita al parque de inflables de patos, El Crilon cargó a Islas Vlogs como si fueran luchadores en el ring y a la hora de arrojarlo al piso el tiktoker cayó mal y todo el peso de su cuerpo cayó sobre su cuello y cabeza.

Islas Vlogs se levantó cómo si nada y siguió el recorrido que tenían planeado, la siguiente parada era una cena romántica en el acuario, sin embargo, en ese momento el influencer se notaba muy incómodo y no se quitaba la mano del cuello, pues se notaba que le dolía mucho.

Así fue el accidente de islas Vlogs y El Crilon ı Foto: Especial

El video continuó y casi al final del vlog señalaron que Islas tuvo que ir a servicios médicos porque no aguantaba el dolor y por eso terminó con un collarín.

Crilon se disculpó con Islas y le dijo que no era su intención lastimarlo, que lo cargó así porque es algo que él suele ver comúnmente en las luchas, pero esta ocasión terminó mal.

Islas le dijo a su amigo y colega de creación de contenido que no era su culpa, que todo iba a estar bien y comentó que en los próximos días iba a ir a checarse detalladamente para saber que estuviera bien.

“Yo me quedé flojito, yo no sabía qué iba a pasar, pero esto pasa en las citas, fue un accidente de cita, cuando algo pasa en una cita se vuelve memorable”, señaló Islas Vlogs.