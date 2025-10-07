5 series de larga duración para ver todos los días

Las series de televisión pueden convertirse en compañeras ideales del día a día cuando cuentan con múltiples temporadas y episodios, sobre todo si no te gusta estar pensando constantemente en qué serie nueva ver. Estos largos maratones permiten conocer nuevas historias y personajes que evolucionan con el tiempo, volviéndose parte de nuestra rutina.

A continuación te presentamos cinco grandes series con muchas temporadas, perfectas para disfrutar capítulo a capítulo sin temor a quedarte sin contenido nuevo pronto.

1. The Office (9 temporadas)

La llegada del streaming ha hecho más fácil que nunca maratonear series de larga duración; incluso existen opciones gratuitas con publicidad como Mercado Play para disfrutarlas sin costo.

The Office, por ejemplo, es una de esas series recomendadas que se han vuelto infaltables para reír a diario. Esta comedia de culto sigue el día a día de una oficina de papel en Scranton, Pensilvania, retratando con humor absurdo e incómodo la vida laboral ordinaria. Filmada en formato de falso documental, la serie presenta situaciones cotidianas llevadas al extremo, haciendo que el espectador sienta que convive con los excéntricos empleados de Dunder Mifflin.

Estrenada en 2005 como adaptación de la serie británica homónima, The Office contó con un reparto encabezado por Steve Carell en el papel del inolvidable jefe Michael Scott. A lo largo de sus 9 temporadas (más de 200 episodios), la química entre los personajes, desde el entusiasta Jim y la encantadora Pam hasta el excéntrico Dwight, ha convertido a esta sitcom en sinónimo de comedia de oficina. Su humor cercano y personajes chistosos logran que verla episodio tras episodio se sienta como pasar el rato con compañeros de trabajo muy particulares.

2. Friends (10 temporadas)

Si hablamos de comedias capaces de acompañarte todos los días, Friends es referencia obligada. Emitida entre 1994 y 2004, esta icónica serie sigue las aventuras, romances y enredos de seis amigos veinteañeros en la ciudad de Nueva York. Con 10 temporadas y 236 episodios, ofrece un extenso catálogo de momentos divertidos y emotivos que han marcado a varias generaciones. Cada capítulo de Friends combina situaciones cotidianas con humor ingenioso, haciendo muy fácil encariñarse con sus protagonistas y querer ver “solo uno más” cada día.

El carisma del elenco principal con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer fue clave en el éxito de la serie. Ambientada en los años 90 en Manhattan, Friends retrata de forma cercana temas universales como la amistad, el amor y las aspiraciones personales, todo con un toque de comedia ligera. Gracias a sus diálogos memorables y al vínculo que crea con la audiencia, sigue siendo un show reconfortante para ver y rever.

3. Grey’s Anatomy (20 temporadas)

Para quienes disfrutan del drama y las emociones intensas, Grey’s Anatomy se ha consolidado como una de las series recomendadas infaltables. Estrenada en 2005 y aún en emisión, esta producción creada por Shonda Rhimes es el ejemplo por excelencia de serie MUY larga que lleva 20 temporadas narrando la vida profesional y personal de un grupo de cirujanos en el ficticio hospital Seattle Grace (ahora Grey Sloan). La historia inicia siguiendo a Meredith Grey (Ellen Pompeo) como interna de cirugía, y con los años expande su enfoque a numerosos personajes cuyos destinos se entrelazan dentro y fuera del quirófano.

El atractivo de Grey’s Anatomy radica en su combinación de casos médicos apasionantes y romances apasionados. Cada episodio suele equilibrar emergencias en el hospital con el desarrollo de las relaciones entre los médicos, logrando picos dramáticos que enganchan al espectador. A lo largo de sus dos décadas al aire, la serie ha visto partir y llegar múltiples personajes, manteniendo la frescura con giros sorpresivos y nuevos protagonistas que revitalizan la trama. Actores como Sandra Oh, Patrick Dempsey o Katherine Heigl alcanzaron la fama gracias a Grey’s Anatomy y el show ha entregado momentos televisivos memorables.

4. The Walking Dead (11 temporadas)

Los amantes del suspenso y la acción también tienen series largas para disfrutar, y The Walking Dead se destaca muchísimo en ese ámbito. Basada en los cómics de Robert Kirkman, esta serie de horror postapocalíptico comenzó en 2010 y se prolongó por 11 temporadas llenas de adrenalina.

La trama sigue a un grupo de sobrevivientes liderados inicialmente por Rick Grimes (Andrew Lincoln), un sheriff que despierta en medio de un mundo arrasado por muertos vivientes. A medida que recorren Estados Unidos evitando zombis y enfrentando a otros grupos de humanos, los personajes evolucionan y la historia explora la condición humana en situaciones extremas.

The Walking Dead tiene más que nada el terror de un apocalipsis zombi y el drama de las relaciones entre sobrevivientes, con episodios cargados de tensión, giros impactantes y momentos emotivos que mantienen enganchados a los fans temporada tras temporada. La serie no le tiene miedo a despedirse de personajes importantes, lo que le da un toque de imprevisibilidad y emoción al relato. Además, el universo TWD se ha expandido con varios spin-offs, señal de la enorme comunidad de seguidores que generó.

Maratonear esta saga apocalíptica es una experiencia totalmente absorbente; con más de 170 capítulos, podrás seguir de cerca la travesía de personajes icónicos como Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride) o Negan (Jeffrey Dean Morgan) en tu día a día sin aburrirte de ellos.

5. Game of Thrones (8 temporadas)

No podía faltar en la lista un gran exponente de la fantasía épica televisiva. Game of Thrones (2011-2019) revolucionó la cultura popular durante la última década con sus 8 temporadas de alto presupuesto, trama compleja y giros inesperados. Basada en la saga literaria Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, esta serie de drama medieval nos transporta al continente ficticio de Westeros, donde distintas casas nobles luchan por el Trono de Hierro. A lo largo de los capítulos somos testigos de alianzas y traiciones, intrigas políticas y batallas épicas, además de elementos fantásticos como dragones y magia antigua, todo presentado con un realismo crudo poco habitual en el género.

Game of Thrones se distingue por su narrativa de alta adicción para los televidentes y su enorme elenco de personajes inolvidables. Figuras como Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) o Tyrion Lannister (Peter Dinklage) se convirtieron en nombres conocidos en todo el mundo. La serie no escatimó en sorprendentes desenlaces, ya que ningún personaje estuvo realmente a salvo y eso generó conversación constante entre la audiencia, semana tras semana, año tras año. Ver Game of Thrones todos los días es básicamente un viaje lleno de drama y espectacularidad cinematográfica; cada episodio ofrece revelaciones o momentos impactantes que te dejarán con ganas de continuar al siguiente. Pese a la controversia de su temporada final, el legado de sus mejores años permanece y sigue siendo ideal para quienes buscan una historia profunda con la que comprometerse diariamente.

Estas cinco series demuestran que, con buenas historias y personajes bien construidos, la televisión puede brindar compañía por mucho tiempo. Ya sea que prefieras reír con comedias reconfortantes o emocionarte con dramas intensos, tendrás entretenimiento asegurado para cada día de la semana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR