Colapsa pantalla en concierto de El Tri en el Auditorio Nacional; detienen presentación | VIDEO

Colapsa pantalla en concierto de El Tri en el Auditorio Nacional

El Tri detuvo su presentación este 12 de octubre en el Auditorio Nacional con su concierto sinfónico, por el colapso de una pantalla que se encontraba sobre el escenario del icónico recinto de la Ciudad de México. El incidente no dejó lesionados.

Colapsa pantalla en concierto de El Tri

Mientras sonaba ‘Perro Negro’ de El Tri al inicio de su presentación, una de las pantallas que se encontraban al costado del escenario, puestas específicamente para la presentación de la banda, se ladeó y estuvo muy cerca de caer por completo.

Sonaba “Soy un perro negro y callejero”.

Cuando se le cayó la pantalla al

⁦@AuditorioMx⁩ en el concierto de #ElTri pic.twitter.com/YmYCbFsPQw — Ernesto Núñez Albarrán (@chamanesco) October 13, 2025

En los videos que ya circulan por redes sociales, podemos ver el momento en que una de las esquinas de una pantalla alargada se desata y comienza a dar vueltas. Ante esto, la agrupación tuvo que detener inmediatamente su presentación.

Su público expresó su molestia por este fallo técnico, que de caer por completo pudo haber generado alguna tragedia en el recinto. Por su parte, Alex Lora no se quedó callado y con su característico estilo reaccionó:

“Sí es muy culer* el pedo, pero se les está cayendo la pantalla de este lado a estos cabr*nes, hijo mío”, expresó brevemente, destacando el detalle que era necesario solucionar a la brevedad.

Se zafó una pantalla durante el concierto de El Tri en Auditorio Nacional 🙃 No es la primera vez que el recinto presenta este tipo de fallas



📹 Vía RockActivist pic.twitter.com/NLDJlxEubH — Ídolos (@_idolosmx) October 13, 2025

A su público, le dijo: “¿Estamos siendo felices? Muchas gracias a la raza que vino de fuera, a toda la banda que está aquí esta noche. A todos ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga", agradeció.

“Ahorita arreglamos esta ching*dera para seguir rocanroleando”, finalizó. De este modo, la presentación fue detenida para asegurar la seguridad del público presente en el evento donde se celebraban los éxitos de la banda de Alex Lora.

Y es que además del retraso de la presentación por cuestiones de seguridad, algunos asistentes que se encontraban en una zona cercana a la del incidente tuvieron que ser desalojados mientras se aseguraba nuevamente la pantalla.

Colapsa pantalla en concierto de El Tri en el Auditorio Nacional ı Foto: Maribel de Luna

Tras el desalojo de la zona que pudo ser afectada, se comenzó a realizar el levantamiento de la pantalla, con una persona que desde el escenario se encargaba de maniobrar para volver a ajustar el elemento en su correcta posición.

La caída de la pantalla en el concierto sinfónico de El Tri pone nuevamente en el centro de la conversación la importancia de que los eventos musicales y culturales cuenten con medidas de seguridad adecuadas y que los elementos en el espacio estén bien asegurados para evitar tragedias en los recintos.

OJITO! 👀 Detienen concierto de EL TRI en el Auditorio Nacional por unos segundos porque una pantalla estuvo a punto de caer sobre los músicos ! 😎🫴 Por seguridad, el concierto se reanudará en breve!!! pic.twitter.com/hvFZ1kfiEo — Pólvora (@PolvoraRock) October 13, 2025