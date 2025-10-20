¿Quién es Alejandro Landeros? Actor de ‘Rosa Salvaje’ que ahora vive en la calle

Alejandro Landeros, actor de ‘Rosa Salvaje’ se volvió tendencia en las últimas horas por ser captado en situación de calle junto con sus cuatro gatos y perro, mascotas que lo acompañan y de las que se niega a separarse.

"El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus cuatro gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente edif. Condesa", alertaba la publicación de @LaRomaMex en X, antes Twitter.

El actor de telenovelas de los 80’s, Alejandro Landeros, conocido por Rosa Salvaje, fue encontrado en situación de calle en la Ciudad de México, acompañado de sus cuatro gatos y su perro 🐱🐶. Usuarios en redes piden apoyo para brindarle albergue y cuidados mientras enfrenta esta… pic.twitter.com/BoKBmXmGrb — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 20, 2025

¿Quién es Alejandro Landeros?

Landeros es un actor que formó parte de novelas como Pasión y Poder de 1988,Monte Calvario de 1986,Blanca Vidal de 1982, así como Un Rostro en mi pasado de 1989.

Cabe mencionar que en 2020, ya habían rumores de la supuesta desaparición del histrión y hasta se difundió información sobre su supuesta muerte. Hasta ahora, no se sabe el motivo por el que terminó en situación de calle con sus mascotas.

No existen datos públicos sobre la fecha de nacimiento del actor de telenovelas que hoy vive en situación de calle, por lo que se desconoce su edad, así como su vida personal y otros detalles.

El público espera que Alejandro Landeros sea localizado pronto por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), como ocurrió con Renata Flores, quien se encontraba en estado de abandono años atrás.

En el video, piden de manera abierta apoyo por el histrión en situación, mientras se muestra cómo sus gatos se encuentran en transportadoras para que no se escapen y su perro se encuentra muy cerca y atento de él.