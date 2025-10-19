Piden ayuda para Alejandro Landeros, actor encontrado en situación de calle | VIDEO

El actor de telenovelas como Rosa Salvaje, Alejandro Landeros, fue encontrado en situación de calle en la Ciudad de México después de haberse dado a conocer en Televisa a finales de los años 80’s.

Captan a Alejandro Landeros en situación de calle

A través de redes sociales, se difundió un video en el que podemos ver al histrión sentado en una banca de la calle y varias cosas a su alrededor, así como animales que lo acompañan y que según informan, serían sus animales de compañía.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

"El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus cuatro gatitos y su perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente edif. Condesa", explica una publicación de @LaRomaMex en X, antes Twitter.

En el video, piden de manera abierta apoyo por el histrión en situación, mientras se muestra cómo sus gatos se encuentran en transportadoras para que no se escapen y su perro se encuentra muy cerca y atento de él.

Durante el video, él no habla pero sí mira varias veces a la cámara, por lo que parece estar de acuerdo con esa petición de ayuda externa para su seguridad y estabilidad. Algunos de los comentarios por ello son:

“No sé si alguien podría hacer conexión con la casa del actor de la ANDA. Dios que tristeza, por favor”.

“Aquí es donde se derrumba la creencia que esos actores que vimos en TV y películas, eran famosos pero muchos mueren pobres”.

“Ojalá alguien los ayude”.

“¿Qué le pasó? Pobre".

¿Quién es Alejandro Landeros?

Landeros es un actor que formó parte de novelas como Pasión y Poderde 1988,Monte Calvariode 1986,Blanca Vidalde 1982, así como Un Rostro en mi pasado, de 1989.

Cabe mencionar que en 2020, ya habían rumores de la supuesta desaparición del histrión y hasta se difundió información sobre su supuesta muerte. Hasta ahora, no se sabe el motivo por el que terminó en situación de calle con sus mascotas.

El público espera que Alejandro Landeros sea localizado pronto por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), como ocurrió con Renata Flores, quien se encontraba en estado de abandono años atrás.