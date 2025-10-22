Luisito Comunica llora porque le negaron la visa para la India: ‘’Soñaba con que me bañaran en mie…’ | VIDEO

Luisito Comunica se hizo viral nuevamente al compartir con tristeza que su visa para viajar a la India fue rechazada, a pesar de que deseaba viajar para documentar una extraña pero popular tradición en el país, el Festival de la Caca de Vaca.

Luisito Comunica llora por no poder asistir al Festival de la Caca de Vaca en la India

A través de su cuenta de Instagram, Luisito Comunica subió una historia en la que aseguró estar muy triste por el rechazo en el trámite: “No me dieron ninguna razón. Me rechazaron online, luego vine a rogarles, traje todos mis documentos. Me dijeron que no, se portaron súper groseros”, mencionó.

En ese sentido, aseguró que llevaba un tiempo planeando el viaje, por lo que se desanimó mucho de no poder viajar a la India. En otra historia comentó: “Neta estoy bien triste, hasta lloré un poquito. Lo que iba a grabar en la India era el Festival de la Caca de Vaca”, confesó al anexar algunas imágenes de personas cubiertas de excremento.

“Yo soñaba con que me bañaran de mierda, o sea, yo quería estar ahí y todo el año lo planee, estaba emocionadísimo”, confesó al mencionar que la tradición consiste en lanzarse bolas de popo entre los asistentes, lo que los lleva a cubrirse por completo de materia fecal; sin duda, una experiencia bizarra pero inolvidable. El extraño pero curioso viaje iba a poder verse en un futuro video en su canal.

En ese sentido, menciona que llevaba esperando desde hace un año entero por la celebración. “Siento que para muchos sería buena noticia pero no sé, lo tenía súper idealizado”, indicó. En una historia más, aparece llorando, con la cara roja y se seca las lágrimas con su playera, dejando ver que estaba demasiado emocionado por asistir al evento.

"Luisito Comunica":

Por sus historias de Instagram luego de que la India no le aprobará su visa para documentar el Gore Habba pic.twitter.com/rRQlbhvY11 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 22, 2025

“Sé que esta situación es muy cómica, pero estoy triste, quería expresarlo”, comentó Luisito para finalizar con sus declaraciones en torno a lo sucedido con su visa para la India. “De verdad le tengo mucho cariño al país”, lamentó también.

Las redes sociales no tardaron en hacer virales las historias de Luisito Comunica, con mensajes de apoyo y varias bromas sobre lo ocurrido. Te dejamos algunos comentarios al respecto: