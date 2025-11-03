La Chupitos denuncia que fue víctima de racismo en EU; la amenazaron con llamar al ICE | VIDEO

La actriz y comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, denunció en sus redes sociales que fue víctima del racismo y discriminación en Estados Unidos, pues la amenazaron con llamar al ICE, a los agentes de migración para que la deportaran.

En sus redes sociales, la comediante compartió un video en el que cuenta que todo sucedió en el hotel Holiday Inn Express & Suites de Corpus Christi, Texas.

La Chupitos contó que viajó a Estados Unidos para asistir a un evento de su nieta, quien es porrista y vive en ese país, por lo que acudió con su familia a ver a su nieta en su presentación, en la cual le fue muy bien.

Sin embargo, la experiencia se tornó desagradable cuando los empleados del hotel en el que se quedó la empezaron a amenazar.

La Chupitos es amenazada por empleados de hotel en Estados Unidos

La Chupitos grabó el momento en el que dos empleados del hotel empiezan a insultar a la comediante y a su familia y enseguida los amenazan con llamar al ICE.

Dos empleados les empiezan a decir cosas en inglés a la humorista y a sus acompañantes y de repente una mujer se acerca para decir que van a llamar a los servicios de migración.

A lo que una voz de hombre reta a la empleada y le dice que los llamen, mientras que La Chupitos le dice al hombre que sea su traductor y le diga que la está amenazando.

La Chupitos pidió que las autoridades intervengan para evitar este tipo de actitudes racistas de parte de los trabajadores de Estados Unidos.

Los usuarios de Internet se unieron y pidieron que se haga justicia para la comediante. “Mándaselos à la corporación de Holiday Inn”; “Estas son las personas que votaron por Trump y abundan demasiadas en Estados Unidos”; “Y lo peor es que parece que son paisanos”; “Como un ex manager de Holiday Inn que fui hace muchos años atras le sugiero que se comunique con las oficinas de las franquicie de Holiday Inn y con el dueño , haga que cumplan con las normas de descriminación y que despidan a los empleados”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.