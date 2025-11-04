¿De qué murió Diane Ladd? Madre de Laura Dern y actriz nominada al Oscar

Murió Diane Ladd, actriz que estuvo tres veces nominada al Oscar y fue madre de Laura Dern. La famosa falleció a los 89 años de edad en su casa en Ojai, California, de acuerdo con lo que confirmó Variety.

“Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, escribió Dern en un emotivo mensaje.

¿De qué murió Diane Ladd?

La mujer falleció de fibrosis pulmonar idiopática en su casa de Ojai, California, el 3 de noviembre de 2025 a los 89 años de edad.

En sus últimos años, su salud preocupó a muchos, sobre todo porque en 2018 le diagnosticaron erróneamente neumonía y le dieron entre seis meses y un año de vida tras inhalar un aerosol tóxico proveniente de las granjas vecinas a su casa, lo que le provocó una obstrucción esofágica

Su hija, Laura, la trasladó a otro hospital donde se recuperó por completo, lo que le dio unos años más de vida para disfrutar con sus seres queridos antes de su fallecimiento este año.

¿Quién era Diane Ladd?

Diane Ladd fue una actriz de cine y televisión americana. Estaba lejanamente emparentada con el dramaturgo Tennessee Williams. Ladd estuvo casada con Bruce Dern y es madre de la también actriz de cine Laura Dern.

La actriz obtuvo tres nominaciones al Oscar en sus sesenta años de carrera, todas como Mejor Actriz de Reparto. Las películas con las que obtuvo dichas nominaciones fueron Alicia ya no vive aquí (1974), Corazón Salvaje (1990) y Rambling Rose (1991).