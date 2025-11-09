Yamileth, ex novia de Alex Marín, revela cuánto ganaba por sus videos íntimos: ‘Todavía me deben’

El pasado 28 de mayo de 2025, Alex Marín fue detenido por el delito de trata de personas y explotación en contra de una menor de edad, cargos por los que fue vinculado a proceso, lo que hizo que sus producciones para adultos fueran detenidas.

Tras darse a conocer la detención de Alex Marín, Yamileth Rodríguez, quien fue una de las novias del productor, habló sobre las condiciones económicas y personales que vivió junto a famoso creador de contenido +18.

Yamileth Ramírez cuando estaba con Alex Marín, Mía Marín y Giselle Montes ı Foto: Especial

Uno de los factores más llamativos para muchos sobre el famoso era la cantidad de dinero que ganaba por generar videos y material íntimo con sus varias novias. En ese sentido, Yamileth admitió que recibía una fracción mínima por su trabajo.

Fue en una entrevista con Dulce Gipsy que Rodríguez contó los pormenores de su turbia relación con el famoso, donde además recibía un pago desigual a pesar de su éxito.

“Me daban cinco mil pesos nada más”, expresó la creadora de contenido para adultos, quien detalló que el dinero que ganaba no pasaba por sus manos: “Sí, claro, sí, pero yo nunca vi nada de eso, o sea, te puedo decir: nada. Y todavía me deben”, afirmó.

En ese sentido, era su pareja de ese momento quien manejaba todos los ingresos: “A mí solamente me hacía firmar el que era mi manager. Me hacía firmar y él pues recibía todo el dinero. Entonces me decía: ‘es que hay que pagar esto porque debemos una casa, la camioneta y las giras y todo eso’. Y yo decía: ‘es que yo no tengo nada, yo quiero comprarme una casa’”.

Al ser cuestionada sobre cuánto percibía Marín por el contenido, ella aseguró que “ganaba de 100 mil para arriba” por cada filme, dejando claro la desigualdad en las cantidades que recibían.

“Me obligaban a hacer cosas que a mí no me gustaban, pero las tenía que hacer por no pelear. Entonces fue muy turbia esa relación”, agregó Yamileth sobre su relación con Alex Marín, que comenzó cuando ella apenas tenía 18 años de edad.