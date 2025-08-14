Mueven a Alex Marin de reclusorio por faltas disciplinarias, ¿Qué hizo?

El famoso productor de contenido para adultos, Alex Marin ha sido trasladado a otro reclusorio, después de que las autoridades penitenciarias tomaran la decisión por faltas disciplinarias.

Recordemos que fue a finales de mayo del 2025 que Alex Marin fue detenido en Puerto Vallarta por presunta participación en delitos graves, pues La Fiscalía del Estado de Jalisco lo acusa de explotación sexual y trata de personas.

Alex Marín ı Foto: IG: @alexmarinmex

¿Por qué cambiaron de reclusorio a Alex Marín?

Autoridades penitenciaras lo reubicaron por faltas disciplinarias que el creador de contenido cometió dentro del penal. La información fue confirmada por el coordinador general estratégico de Seguridad estatal, Roberto Alarcón Estrada.

De este modo, se determinó cambiar al famoso de la comisaría preventiva a la Comisaría de Sentenciados, que se ubica en el mismo complejo pero en donde se encuentran las personas que ya han sido declarados culpables por delitos.

Si bien no hubo una explicación de lo sucedido, se ha especulado de manera extraoficial que el influencer habría tratado de ingresar un teléfono celular en tres ocasiones, sin tener éxito en sus intentos.

Esto se sabe de cuándo podría salir libre Alex Marín ı Foto: Especial

Hasta ahora, todo apunta a que el famoso inició una relación sentimental con una joven de 16 años de edad. Se habría ganado su confianza para después haberla ofrecido a personas a cambio de dinero, además de presuntamente grabar videos con ella para difundirlos en plataformas +18.

El actor de cine para adultos ya ha sido vinculado a proceso y se encuentra esperando el avance de su proceso legal para que se determine si es culpable o inocente de lo que se le acusa, una vez termine la investigación complementaria.

Fueron familiares de la víctima quienes interpusieron la denuncio contra Alex Marín después de que descubrieron los hechos. Ante ello, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó cateos en tres domicilios ubicados en Zapopan.