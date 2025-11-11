La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 11 de noviembre?

Este martes se define por el reto de nominación quién es el próximo habitante de La Granja VIP que queda nominado, después de que Eleazar Gómez quedara en la placa el pasado lunes y Kike Mayagoitia se convirtiera en el capataz.

Nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. De este modo, el capataz debía elegir a un granjero y un peón que se enfrentarán en un duelo y quien pierda quedará nominado.

Los peones esta semana son Eleazar Gómez, Kim Shantal, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame.

La Granja VIPse transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO