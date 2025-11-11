La Más Draga 7: ¿Quién es la ELIMINADA y quién ganó el reto de hoy 11 de noviembre?

Este martes, se estrena el episodio siete de La Más Draga 7, por lo que quedan pocas semanas para ver la competencia mexicana de drags más exitosa de redes sociales en Latinoamérica, que cuenta en esta ocasión con la conducción de Karime Pindter.

Ya solo quedan nueve feminosas que se esforzaron al máximo para permanecer en La Más Draga 7 y conquistarnos con su pasarela y lip sync, ya que la semana pasada, la eliminada fue Axelle De Vil.

El Bogueto, séptimo invitado de LMD7

El Bogueto fue el juez invitado del episodio y el primer hombre invitado de la temporada, quien se encargó de opinar sobre el desempeño de lasfeminosasen compañía de Yari Mejía, Letal y Natalia Sosa.

“¡¡Que retumbe el grito de todos los NYEROS , NYERAS Y NYERES!! Uno de los exponentes más importantes de nuestro reggaeton Mexa, El reggaetoñerito del momento el Vaquero más sexy , el chakal más caro", dice la descripción de Instagram sobre su aparición.

¿Cuándo es la final de LMD?

El evento se llevará a cabo el martes 16 de diciembre a las 20:30 horas en la Arena CDMX. Los boletos se venden por Superboletos y van de los 60 a los 5 mil 600 pesos según el lugar que quieras tener en el recinto.

Participantes de La Más Draga 7

En esta temporada, fueron 14 las participantes que conforman a la nueva generación de feminosas ‘del séptimo sello’. Ahora, ellas son las que quedan dentro de La Más Draga 7:

Konny Kortez Tulsa Brighty Stun Moon Deetox Nayla Downs Candela Yeye Caos Lasciva Calypso

NFORMACIÓN EN DESARROLLO