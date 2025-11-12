La actriz mexicana María Chacón, conocida por su participación en el reality infantil Código F.A.M.A. y por interpretar a Chofis en la telenovela Alebrijes y Rebujos, compartió con sus seguidores que llegará al altar pronto.

A sus 34 años, la también cantante anunció a través de redes sociales su compromiso con el empresario y organizador de festivales Christopher Den Uijl.

En redes sociales los fans expresaron su alegría ante esta nueva etapa de vida de la actriz, quien ha sido relacionada con Miguel Martínez.

María Chacón se compromete con Christopher Den Uijl

Este martes 11 de noviembre de 2025 la actriz anunció que se comprometió con su novio Christopher Den Uijl. En sus publicaciones de redes sociales, se puede ver a la actriz vestida de blanco y luciendo un gran anillo en forma de gota con diamantes, acompañada del mensaje “Para siempre, contigo”.

Aunque no se ha dado a conocer la fecha de la boda, muchos ya celebran la noticia y se muestran emocionados por esta nueva etapa en la vida de María. Las fotografías ya acumulan más de 155 mil Me gusta en Instagram.

Del mismo modo, la actriz utilizó su cuenta de TikTok para compartir un breve video del momento.

De acuerdo con lo compartido por la actriz María Chacón en redes sociales, la relación entre ambos se prolonga ya por varios años. La joven presentó públicamente a Christopher en noviembre de 2024, momento en el que reveló que llevaban dos años de noviazgo.

Es decir, la pareja se compromete tras tres años de relación amorosa. Aunque se mantienen bastante discretos en redes, sí han compartido de forma esporádica algunas fotografías juntos.

Según sus propias palabras, él reúne valores que ella considera fundamentales: “Honesto, bueno con su mamá, feminista, trabajador, sincero, leal, transparente”.

¿Quién es María Chacón?

María Chacón es una actriz y cantante mexicana que nació el 24 de junio de 1992 en la Ciudad de México. Saltó a la fama siendo niña gracias a su participación en el reality infantil Código F.A.M.A. en 2003. Tiempo después se consolidó como actriz de telenovelas infantiles interpretando a Chofis en Alebrijes y Rebujos, donde compartió pantalla con Miguel Martínez.

Además, durante su trayectoria, María ha participado en varias producciones televisivas, incluidas telenovelas como Misión S.O.S., Amy, la niña de la mochila azul y La rosa de Guadalupe, donde ha interpretado diversos personajes en episodios especiales.