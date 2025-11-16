Paola Rojas recuerda cuando fue entrenadora de la orca Keiko | VIDEO

La orca Keiko era una de las mayores atracciones de Reino Aventura y un animal marino amado y celebrado por millones que lograron verla durante su tiempo en cautiverio. En ese sentido, Paola Rojas contó su experiencia siendo entrenadora del cetáceo.

Paola Rojas fue entrenadora de Keiko

En entrevista con Yordi Rosado, Paola Rojas compartió cómo fue su experiencia al trabajar como entrenadora de la orca Keiko durante su juventud, algo que para muchos era un sueño cuando la orca era famosa por su participación en la saga de películas ‘Liberen a Willy’.

En ese sentido, el entrevistador aseguró que en aquel entonces, todos querían trabajar en McDonalds, en Televisa o con delfines, ballenas u orcas. “Fíjate que yo nunca tuve interés en las hamburguesas, pero en Keiko, en la vida marina súper sí”, contó ella.

Aseguró que sentía una fascinación por dichos animales marinos, así como por lo que representaba el lugar. “Entré a Reino Aventura (hoy Six Flags) al grupo de animación en verano, bailando”, comenzó al hablar del entusiasmo que siempre ha tenido por la vida.

“Estaba muy atenta de lo que pasaba en el delfinario, yo pasaba y suspiraba. Pedía que me dejaran entrar a ver”, recordó antes de mencionar que en cuanto se enteró de qué había una vacante para trabajar en dicho espacio del parque, no dudó en ofrecerse.

De este modo, Paola destacó cómo se le facilitaba nadar y conducir, por lo que no hubo mucho problema para obtener el puesto que quería. En ese sentido, admitió que cuando estuvo en el estanque con la orca fue “muy impactante” por su enorme tamaño.

“Entré al agua, me acerqué y eventualmente me dejó acercarme, tocarlo”, recordó al asegurar que no sintió miedo, sino curiosidad, “descubrí tantas cosas”, agregó, recordando las travesuras que hacía Keiko.

La experiencia fue tan impactante que asegura que cuando se despidió de la orca, vivió su primer duelo, cuando se fue a estudiar a Italia después de terminar la preparatoria:

“Yo solo lloraba, estaba despidiéndome de todo. Creo que me estaba volviendo adulta [...] Ahí descubrí la comunicación intuitiva, el amor profundo. Sentí todo su amor, su respaldo”, indicó.

Paola Rojas dice que esa experiencia “la marcó para siempre” y pidió comprensión porque no había mucha consciencia en ese entonces sobre si los animales marinos debían o no estar en cautiverio, aunque ahora considera que eso mismo es una crueldad contra las orcas, ballenas, delfines y otros animales del mar.