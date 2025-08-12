Keiko, la orca en cautiverio en México: ¿De qué murió la protagonista de ‘Liberen a Willy’?

Keiko, la orca que conquistó al mundo en la película Liberen a Willy, tuvo una vida marcada por el cautiverio, la fama y un intento de regreso al océano. Su historia sigue siendo un símbolo en el debate sobre los animales marinos en parques y acuarios.

En 1979, Keiko fue capturada frente a las costas de Islandia con apenas dos años de edad. Inició su vida en cautiverio en un acuario islandés, pero pronto fue vendida al parque Marineland, en Ontario, Canadá, donde participó en espectáculos.

La llegada de Keiko a México

Posteriormente, Keiko fue trasladada al parque Reino Aventura, en la Ciudad de México, donde se convirtió en la principal atracción y una celebridad. Incluso la cantante Lucero le dedicó canciones.

Sin embargo, el estanque era demasiado pequeño para su tamaño y su salud se deterioró: bajo peso, lesiones cutáneas y comportamientos repetitivos como nadar en círculos.

De Reino Aventura a Hollywood

A inicios de los noventa, Warner Bros. buscaba una orca entrenada para la película Liberen a Willy y encontró a Keiko. Su participación visibilizó las malas condiciones en que vivía. La preocupación pública motivó donaciones, incluida la de la productora, para construir un estanque en el Oregon Coast Aquarium, en Estados Unidos. En 1995 se fundó la Free Willy-Keiko Foundation y, en 1996, Keiko fue trasladada a Oregón, donde recuperó peso y aprendió a cazar.

En 1998, Keiko fue llevada a la bahía Klettsvik, en Islandia, para entrenarse en aguas abiertas. En 2002, fue liberada por completo y viajó hasta Noruega, donde mantuvo interacción con humanos y tuvo dificultades para unirse a una manada.

¿De qué murió Keiko?

En diciembre de 2003, Keiko falleció de neumonía a los 27 años, tras mostrar signos de enfermedad. Su muerte dio la vuelta al mundo y fortaleció los argumentos contra el cautiverio de animales marinos.

Las orcas fueron trend 90tero porque estaba súper in ir a REINO Aventura a ver a Keiko, nuestra triste y explotada orca de aleta cuchita que vivió 10años en cautiverio, misma que inspiró y protagonizó la película Free Willy, para así por fin liberarla en Islandia en el 2002 https://t.co/PTnnFY9lfB pic.twitter.com/gFK77UP9Uw — Manumanito (@manumanito) May 13, 2025

