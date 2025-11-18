¿Qué le pasó a Adrián Marcelo y por qué lo hospitalizaron?

Se reveló que el comediante Adrián Marcelo fue hospitalizado de emergencia. El influencer es conocido por su humor negro, sus videos virales en redes sociales y su participación en La Casa de los Famosos México 2.

¿Qué le paso a Adrián Marcelo?

A través de redes sociales, Adrián Marcelo publicó una imagen que despertó la preocupación de sus seguidores, pues en la foto lo podemos ver recostado en una camilla. La única información que brindó en el momento fue la frase “vida de comediante”.

¿Qué le pasó a Adrián Marcelo y por qué lo hospitalizaron? ı Foto: IG: @adrianmarcelo10

Junto con la postal, agregó la canción ‘Another Day in Paradise’ de Phil Collins. Cabe mencionar que después de publicar la imagen, el famoso no dio nuevas declaraciones sobre qué le había pasado o cuál fue el motivo de su hospitalización. Al contrario, siguió publicando colaboraciones y otras historias que dejaron ver que el famoso no se encuentra en un estado de salud grave.

En la foto, el hombre aparece con un aparato para medir la oxigenación, supuestamente canalizado y con una expresión de cansancio.

Enseguida, la imagen levantó sospechas, por quienes creen que en realidad no le pasa nada y es una forma de llamar la atención. El periodista René Franco destacó que el oxímetro estaba “mal puesto”, que lleva pantalones debajo de la bata y que parece que el tubo de la intravenosa está pegado con Diurex.

Como consecuencia, en redes sociales desearon pronta recuperación para el famoso, además de que pronto haya más información en torno a su estado de salud.

Algunos incluso recordaron una frase que Adrián Marcelo dijo en el pasado, donde criticaba a las personas que se tomaban fotos en momentos de debilidad, al asegurar que cuando había oportunidad de hacer ello, la situación no era nada delicado.

"Y recuerden, amigos: si hubo tiempo de tomarse una foto en el hospital, entonces no fue algo grave“, comentaron cuentas en X que mostraban la foto de Adrián y después un tuit suyo que decía: ”Y recuerden, amigos: si hubo tiempo de grabarse llorando, entonces no fue tan doloroso".

