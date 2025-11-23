¿Cuándo sale el Spotify wrapped 2025, tu recuento musical del año?

Cada cierre de año trae consigo uno de los momentos más esperados por millones de usuarios y amantes de ña música: el Spotify Wrapped. Este recuento musical se ha convertido en una tradición, para bien o para mal, que permite a los internautas revivir los sonidos que marcaron los últimos doce meses de su vida.

En 2025, la expectativa es aún mayor, pues la plataforma anunció que habrá nuevas funciones interactivas y clips personalizados de artistas como Bad Bunny, Taylor Swift y Peso Pluma, quienes se suman a la experiencia global para quienes no pueden vivir sin sus playlists.

Así que, si te rompieron el corazón, piensas en tu ex y repites mil veces su “canción especial”, o, por el contrario, te dedicaron un himno y no paraste de reproducirlo en Spotify, el soundtrack de tu año se verá reflejado en este resumen. Aquí te contamos cuándo podrás acceder a este recuento.

¿Qué es el Spotify Wrapped?

El Spotify Wrapped es una herramienta que la compañía sueca Spotify AB, fundada por Daniel Ek y Martin Lorentzon, lanza cada fin de año para ofrecer a sus usuarios un resumen personalizado de su actividad musical.

Este informe incluye estadísticas sobre los artistas más escuchados, las canciones favoritas, los géneros predominantes y el tiempo total que han invertido en la plataforma de música.

Además, Wrapped es una caja digital de recuerdos que se ha convertido en un fenómeno cultural. Desde su primera edición en 2016, este resumen es tendencia en redes sociales como X (Twitter), Instagram y TikTok, donde millones de personas comparten orgullosamente sus listas y rankings.

El Spotify Wrapped de 2024 mostró el total de minutos que cada persona usó la aplicación, el artista Top y qué porcentaje de personas en el mundo coincidía con ese resultado. En otro resumen, exponía tu Top 5 de artistas que más oíste en el año y el Top 5 de canciones.

let me see your spotify wrappeds!

here is mine 🤍 pic.twitter.com/cfTAhfuD99 — naz 🗝️ (@nfrealkey) December 4, 2024

¿Cuándo sale el Spotify wrapped 2025, tu recuento musical del año?

El Spotify Wrapped 2025 se lanzará entre finales de noviembre y principios de diciembre, siguiendo la tradición de años anteriores.

En 2023, el estreno ocurrió el 30 de noviembre, mientras que en 2024 fue el 4 de diciembre. Para este año, las estimaciones apuntan a que estará disponible entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025, fechas que caen entre sábado y jueves.

Una vez liberado, los usuarios podrán acceder a su Wrapped directamente desde la aplicación móvil o la versión web. Se espera que este recuento musical del año se dejará de ver a finales de diciembre.