Bajan de un avión a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tras pelea con tripulación | VIDEO

El cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ dio de qué hablar por un altercado que resultó en que fuera expulsado de un avión en Quito, Ecuador, mientras el famoso se preparaba para regresar a Miami, donde reside desde hace años.

El momento de un altercado entre José Luis Rodríguez y un miembro de la tripulación fue captado en cámara por algunos pasajeros y por ello, el video se hizo viral, lo que desató debate en redes sociales.

El famoso acababa de terminar una serie de presentaciones en Ecuador y vivió momentos de tensión y drama mientras esperaba regresar a su casa en Miami. Se sabe que actualmente se encuentra buscando un nuevo viaje a Estados Unidos.

Sacan a ‘El Puma’ de avión a Miami

De acuerdo con el programa Al rojo vivo de Telemundo, la preparaciones para el vuelo comercial en el que El Puma viajaría para regresar a Miami se vieron interrumpidas cuando el cantante colocó su maleta de forma incorrecta en el compartimento superior del asiento.

Esto generó malestar entre algunos pasajeros y también en la tripulación, pues cabe mencionar que el correcto posicionamiento de las maletas en la zona superior asegura que el resto pueden colocar sus maletas también, entre otras cosas.

Al parecer, todo comenzó porque el famoso tuvo un malentendido con un miembro de la tripulación y la conversación rápidamente subió de tono. El cantante aclaró que “se disculpó varias veces, pero el empleado fue a hablar con el capitán, quien decidió sacarlo del vuelo”.

#AHORA | 📌 Expulsan de un avión a José Luis Rodríguez "El Puma" por altercado con la tripulación.



Cuando se dirigía a los pasajeros para notificarles lo sucedido, el capitán de la Aeronave visiblemente enojado le gritó que descendiera del vuelo que cubría la ruta Ecuador… pic.twitter.com/Fgma3P1Q1v — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 25, 2025

En el video, vemos al intérprete de ‘Agárrense de las manos’ mientras graba y se encuentra de pie. “No me siento bien y de parte de la tripulación me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida...”, comienza el artista, quien buscaba dejar en claro su inconformidad.

De un momento a otro, llega el capitán de la nave, quien aparece desde atrás y le exige que desembarque de manera inmediata utilizando un tono severo. “¡Desembarque de mi avión ahorita!”, se lo escucha decir al capitán, visiblemente enojado.

Aunque el cantante trató de resistirse, el encargado insistió: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”, insistió el tripulante.

Fue así como José Luis Rodríguez terminó por retirar su equipaje del compartimiento superior y se retiró de la aeronave, terminando así con la tensa situación que se vivió poco antes del despegue del avión.