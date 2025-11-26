Bastian Calva, entre el duelo y la comedia con su personaje en Las Mutaciones: ‘Es brutal’

Bastian Calva, entre el duelo y la comedia con su personaje en Las Mutaciones

Las Mutaciones es la nueva cinta de Jorge Ramírez-Suárez, inspirada por el libro homónimo de Jorge Comensal. La película sigue la historia de Raúl (Tony Dalton), cuya familia se enfrenta a la adversidad cuando lo diagnostican con cáncer en la boca y deben cortarle la lengua. Bastian Calva da vida a Mateo, el hijo del protagonista que debe enfrentar desde una soledad autoimpuesta, el duelo por la enfermedad de su padre y todo lo que esto desencadena.

“Mateo es alguien que lleva las cosas hacia adentro, es más introvertido, digamos. Y de alguna manera, él toma el rol de la figura masculina en la casa, porque el papá está enfermo y mamá está trabajando”, explicó Bastian Calva en entrevista para La Razón sobre el papel que tiene en Las Mutaciones.

El histrión explica que uno de los mayores retos que enfrentó fue lograr contenerse en escena: “Hay escenas muy fuertes, dramáticamente y muy bellamente escritas. No tenía que romperme porque no iba a ser natural para el personaje”, comentó.

Si bien el también productor asegura que Mateo es bastante diferente a él, admitió que logró conectar con el personaje gracias al sentimiento de aprecio hacia la familia que lo marca durante el filme: “Yo logré conectar mucho con él en este amor que tiene hacia la familia [...] Sabía que iba a ser muy dinámico”, precisó.

Sobre la cinta, destaca la mezcla que hay entre “tonos un poquito oscuros, tristes” con momentos más “alegres y cómicos”. En ese sentido, mencionó que el humor fue esencial para poder llevar la historia de una manera equilibrada con lo trágico: “Es brutal, duele. Pero gracias a que el guion estaba escrito con escenas un poco más ligeras, se hacía más llevadero”.

Aprovechó para destacar que no hay que esperar una calca de la historia que podemos encontrar en el libro de Jorge Comensal: “La película está basada en la novela, más no es la novela. Sí está la esencia de Comensal, pero también hay mucho de Ramírez Suárez y eso lo vuelve enriquecedor”.

También recordó cómo fue trabajar con Tony Dalton, con quien en la pantalla grande juegan a una dinámica de padre e hijo. Calva aseguró que lograron entenderse bien porque ambos han llegado a participar en la industria del entretenimiento en Hollywood: “Yo también he estado allá, haciendo proyectos como actor, productor y guionista. Conectamos mucho en la parte de entrecortes, entre cámaras”, recordó.

Tras su intenso papel en Las Mutaciones, Bastian Calva sigue trabajando como productor para una próxima película que se grabará en Europa y donde además de ser el guionista, también tendrá un personaje por el que se encuentra muy entusiasmado.