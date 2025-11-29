Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies es una serie que ha captado la atención de millones de usuarios que aman las series en formato vertical. La historia combina drama, venganza y malos entendidos.

A continuación, te compartimos de qué trata este drama y dónde puedes mirar los capítulos que conforman la producción.

¿De qué trata Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies?

En Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies, Derek Wolf, el multimillonario más poderoso de Estados Unidos, está muriendo. Para mejorar su salud, contrata al prestigioso cirujano Shaun para que transporte por avión un riñón donado para un trasplante secreto.

Sin embargo, el vuelo se retrasa cuando Kim —la madre de Jessica, quien está comprometida con Erik, el nieto de Derek— decide ir al baño. Cuando Shaun les pide que se apresuren debido a que tiene un tema urgente que resolver, Jessica lo humilla, sin importarle nada.

Poco después del despegue, Kim sufre un infarto y Shaun logra salvarla, aunque le rompe las costillas en el proceso. No obstante, Jessica, incapaz de agradecerle, exige que se disculpe de forma humillante. Cuando él se niega, ella amenaza con destruir el riñón.

Obligado a revelar el estado de Derek, Shaun suplica, pero Jessica no le cree, hasta que destroza el estuche y ve el nombre escrito: Derek Wolf, el abuelo de su prometido.

Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies, ¿dónde ver la serie?

Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies es una serie que forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles. Aunque para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa, los primeros 11 episodios, de un total de 65, están disponibles sin costo.

La serie fue producida originalmente en inglés, sin embargo, ReelShort publicó recientemente una versión doblada al español.

Otra alternativa para mirar esta historia de desamor y redención es TikTok, una red social donde los fans de las series formato vertical han compartido algunos capítulos o resúmenes de Cuenta regresiva por la vida: rescate a 30.000 pies.

Puedes buscar la historia como Countdown To Life Rescue At 30 000 Feet en el perfil de bqunzqjfa9101 o jj864242. Esta versión se encuentra en inglés, sin subtítulos en español.

Otras historias que te pueden gustar:

Tuve un bebé sin ti: La serie gira alrededor de Scarlett, una mucama de hotel de talla grande que salva la vida de Brandon. Luego, tienen una inolvidable noche de pasión juntos. Sin embargo, a la mañana siguiente, ella desaparece y Brandon está decidido a encontrarla, pues considera que tuvieron una conexión única. Mientras tanto, Scarlett queda embarazada y da a luz a una niña.

El arte de dejar ir: Olivia ha estado casada con Henry durante varios años, sin embargo, él la ha humillado y hasta engañado con otras mujeres. Luego de un terrible accidente donde resultó con una herida en el cráneo, decide someterse a una cirugía que salvará su vida. Sin embargo, el procedimiento médico también borrará todos sus recuerdos, incluido el del hombre que le rompió el corazón.