El arte de dejar ir: ¿Dónde ver la serie?

El arte de dejar ir o The Art of Letting Go es una serie que sigue la historia de Olivia, una joven que vive infeliz debido a su matrimonio con un hombre frío. La producción en formato vertical ha cautivado a millones de usuarios de Internet.

Te contamos de qué trata este drama y dónde puedes verlo.

¿De qué trata El arte de dejar ir?

Olivia ha estado casada con Henry durante varios años, sin embargo, él la ha humillado y hasta engañado con otras mujeres. Luego de un terrible accidente donde resultó con una herida en el cráneo, decide someterse a una cirugía que salvará su vida.

Sin embargo, el procedimiento médico también borrará todos sus recuerdos, incluido el del hombre que le rompió el corazón. Olivia finalmente está lista para alejarse de su doloroso matrimonio.

En un giro inesperado, 14 días antes de la cirugía de Olivia, su frío y distante esposo Henry se da cuenta demasiado tarde de que está a punto de perder a la mujer que quiere realmente.

El arte de dejar ir ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver la serie El arte de dejar ir?

El arte de dejar ir o The Art of Letting Go es una producción original de ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento juvenil en formato vertical. Puedes acceder a su catálogo desde su página oficial y a través de su aplicación móvil gratuita, que es compatible con dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. No obstante, los primeros 10 episodios, de un total de 50, están disponibles de manera gratuita.

Aunque la producción fue realizada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión que incluye subtítulos en español.

Otra alternativa para mirar esta historia de desamor y redención es TikTok, una red social en la cual los fans de las series formato vertical han compartido algunos capítulos o resúmenes de El arte de dejar ir.

Puedes buscar la historia como The Art of Letting Go en el perfil de hello.chauncey. Sin embargo, esta opción no cuenta con subtítulos en español, de forma que se encuentra en inglés.

@hello.chauncey PART 1 - 10 | The Art of Letting Go CLICK THE LINK IN MY BIO FOR THE COMPLETE EPISODES Synopsis: When Olivia signs up for a life-saving surgery that will erase every memory - including the man who broke her heart - she's finally ready to walk away from her painful marriage. But with 14 days left on the clock, her cold, distant husband realizes too late what he's about to lose. #fyp #movie #trend #viral #episode ♬ original sound - hello.chauncey - hello.chauncey

Otras historias que te pueden gustar:

Dime que no te ame: Sigue la vida de Brie Ellison, quien es hija de la sirvienta que trabaja para la familia de Teddy, los poderosos Langford de la costa oeste. La joven creció en la casa con su madre y desarrolló sentimientos mutuos hacia el joven amo Teddy. Cuando alcanzaron la mayoría de edad, Teddy comenzó a cortejar a Brie apasionadamente, pero ella cree que no pueden estar juntos debido a su condición de hija de sirvienta.

Tuve un bebé sin ti: La serie gira alrededor de Scarlett, una mucama de hotel de talla grande que salva la vida de Brandon. Luego, tienen una inolvidable noche de pasión juntos. Sin embargo, a la mañana siguiente, ella desaparece y Brandon está decidido a encontrarla, pues considera que tuvieron una conexión única. Mientras tanto, Scarlett queda embarazada y da a luz a una niña.