Adiós al Polivoz que legó personajes icónicos de la comedia familiar

Eduardo Manzano, quien nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México, murió este jueves 4 de diciembre por la noche, a los 87 años, dejando un vacío irreparable en la comedia mexicana. Actor, imitador y figura esencial para varias generaciones, Manzano fue parte del emblemático dúo Los Polivoces junto a Enrique Cuenca, con quien revolucionó la televisión en la década de 1960. También brilló en cine y teatro antes de conquistar al público más joven con Arnoldo López, “el abuelo tragatamales”, en Una familia de diez, serie que aún tiene dos temporadas inéditas grabadas que saldrán al aire en 2027.

Jorge Ortiz de Pinedo afuera de la funeraria J. García López, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“Me siento muy triste. Un gran amigo, gran compañero”, expresó Jorge Ortiz de Pinedo en entrevista con La Razón, con quien Manzano trabajó por más de 15 años. Recordó que la relación entre sus familias nació en La farmacia de Televicuento, donde el padre del productor y el entonces joven comediante coincidieron por primera vez. “Pasaron los años y terminamos él siendo mi padre y yo su hijo. Nos llevábamos como tal”, relató profundamente conmovido.

GORDOLFO GELATINO en ¡Ahí, madre! ı Foto: Especial

El Dato: En 2021 el actor presentó una fuerte infección biliar que ocasionó que fuera hospitalizado de emergencia. Días después fue trasladado a casa y continuó trabajando.

Acompañado de su esposa Susana, quien lo cuidó durante tres décadas. “Lalo murió con tranquilidad, rodeado por quienes lo amaban”, afirmó Ortiz de Pinedo. La pérdida lo golpeó emocionalmente: “No puedes evitar la tristeza tan grande de perder a un elemento tan valioso para la comedia mexicana”.

EL WASH & WEAR en Entre pobretones y ricachones ı Foto: Especial

Manzano dejó personajes inolvidables dentro de Los Polivoces, entre ellos Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas, Don Teofilito y Wash & Wear, figuras que marcaron a toda una generación y se convirtieron en referentes del humor televisivo. Su talento —explica su colega— iba más allá de la risa fácil: “Cuando hablas de un imitador, estás hablando de un actor. Él construía voces, gestos, maneras de caminar; exageraba lo necesario para provocar risa con técnica e inteligencia”.

DON TEOFILITO en Los Polivoces ı Foto: Especial

Su trayectoria en cine incluyó participaciones en cintas como ¡Ahí madre! (1970), Agarrando parejo (1964), Tres mil kilómetros de amor (1967), Escuela para brujas (1990), Club Eutanasia (2005), proyectos que mostraron su versatilidad y su capacidad para transitar del sketch al largometraje. En televisión, además de Los Polivoces y Una familia de diez, participó en programas y especiales que consolidaron su lugar como uno de los comediantes más queridos de México.

ARMANDO VALLE DE BRAVO en Los Polivoces ı Foto: Especial

Ortiz de Pinedo compartió que la última vez que convivieron fue hace tres meses en Acapulco. Recordó especialmente cómo Manzano lo hacía reír en plena función imitando la voz de su padre: “Le encantaba hacerme reír; era un hombre muy divertido”. Al despedirse, envió un mensaje al público: “Estoy seguro de que muchos lo recuerdan como lo que fue: un gran actor, querido y admirado en México y América Latina”.

DON ARNOLDO LÓPEZ en Una familia de diez ı Foto: Especial

El protagonista de Cándido Pérez, concluyó: “La comedia pierde a uno de sus pilares, pero su legado —sus voces, sus personajes y sus risas— seguirá vivo en cada capítulo que aún falta por ver. Eduardo Manzano se va, pero su humor permanece”.

Despiden a El hombre de las mil voces. Los restos de Eduardo Manzano fueron velados ayer en la funeraria J. García López, en la Ciudad de México. Hoy será cremado a las 11:00 am. Su hijo Lalo Manzano dijo a los medios que el actor falleció debido a un paro respiratorio mientras dormía.

Jorge Ortiz de Pinedo, Moises Iván Mora, Ricardo Margaleff y Juan Carlos El Borrego Nava, fueron algunos actores que asistieron al funeral anoche.

En redes sociales, Ortiz de Pinedo fue una de las primeras figuras del mundo del entretenimiento mexicano que se pronunció ante la muerte de Eduardo Manzano. La actriz mexicana María Sorté, también compartió un mensaje dedicado al comediante: “Me despierto con la triste noticia de que mi querido Eduardo Manzano ha partido a la Casa del Señor. Mis condolencias”.

Laura Zapata, quien trabajó con Manzano, lo recordó con cariño: “Se me fue mi ‘Apa’. Eduardo Manzano, un ser luminoso, generoso y lleno de bondad. Tuve la dicha de trabajar con él en Los Polivoces, cuando yo apenas iniciaba; en Eduardo II, donde siempre me trató con un cariño especial; y años después volvió a mi vida como mi ‘Apá’ en El Bienamado. Me quedo con su sonrisa, su profesionalismo y ese ‘Laurelitos’ que me decía con tanto cariño. Un artista completo, compañero ejemplar y un caballero de los que ya no hay”.

Canal 22 también le dedicó unas palabras: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Eduardo Manzano, El Polivoz, a quien el público conoció por su trabajo como imitador, comediante, actor y cantante. Quien fue conocido como El hombre de las mil voces, murió”.