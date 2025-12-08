GOTY 2025: Fecha y hora para ver la gala de The Game Awards

No te los pierdas

Estamos a pocos días de The Game Awards 2025 que celebrará una nueva edición el próximo 11 de diciembre. La ceremonia es muy esperada en el mundo del gaming, pues los GOYT entregan el Premio al Mejor Juego del Año.

La nueva edición de los GOYT serán conducidos por Geoff Keighley y además de los premios, estará lleno de anuncios, tráilers y estrenos del mundo gamer. El año también incorpora su transmisión en un importante servicio de streaming.

This Thursday, join us for #TheGameAwards — our night to celebrate video games.



This year's nominee trailer, edited by @geoffkeighley is a reflection on rebirth, renewal, and finding hope.



Very special thanks to @Sleep_Token



Set a reminder: https://t.co/43LGUPoqKq pic.twitter.com/POIdJxfgeJ — The Game Awards (@thegameawards) December 7, 2025

El evento se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá seguirse en directo en canales oficiales de la organización, como Twitch y YouTube. Además, lo podrás ver a través de Prime Video.

Fecha y hora de The Game Awards

El premio se llevará a cabo el 11 de diciembre y según tu ubicación geográfica, el horario puede varias entre la tarde o la madrugada. Los horarios son:

España (Península y Baleares): 12 de diciembre a las 01:30 horas

España (Islas Canarias): 12 de diciembre a las 00:30 horas

Argentina: 11 de diciembre a las 21:30 horas

Bolivia: 11 de diciembre a las 20:30 horas

Brasil: 11 de diciembre a las 21:30 horas

Chile: 11 de diciembre a las 20:30 horas

Colombia: 11 de diciembre a las 18:30 horas

Costa Rica: 11 de diciembre a las 17:30 horas

Cuba: 11 de diciembre 19:30 horas

Ecuador: 11 de diciembre a las 18:30 horas

El Salvador: 11 de diciembre a las 17:30 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): 11 de diciembre a las 19:30 horas

Guatemala: 11 de diciembre a las 17:30 horas

Honduras: 11 de diciembre a las 17:30 horas

México: 11 de diciembre a las 18:30 horas

Nicaragua: 11 de diciembre a las 17:30 horas

Panamá: 11 de diciembre a las 18:30 horas

Paraguay: 11 de diciembre a las 19:30 horas

Perú: 11 de diciembre a las 18:30 horas

Puerto Rico: 11 de diciembre a las 19:30 horas

República Dominicana: 11 de diciembre a las 19:30 horas

Uruguay: 11 de diciembre a las 20:30 horas

Venezuela: 11 de diciembre a las 19:30 horas

Estados Unidos (PT): 11 de diciembre a las 16:30 horas

La gala tendrá una duración aproximada de 3 horas, así como en anteriores ediciones, aunque la misma comenzará media hora después de lo marcado, pues primero habrá un show previo.

Este año, son seis los juegos nominados al Mejor Juego del Año; te dejamos los candidatos a lo más esperado de la gala: