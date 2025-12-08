GOTY 2025: Fecha y hora para ver la gala de The Game Awards

Estamos a pocos días de The Game Awards 2025 que celebrará una nueva edición el próximo 11 de diciembre. La ceremonia es muy esperada en el mundo del gaming, pues los GOYT entregan el Premio al Mejor Juego del Año.
La nueva edición de los GOYT serán conducidos por Geoff Keighley y además de los premios, estará lleno de anuncios, tráilers y estrenos del mundo gamer. El año también incorpora su transmisión en un importante servicio de streaming.
El evento se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles y podrá seguirse en directo en canales oficiales de la organización, como Twitch y YouTube. Además, lo podrás ver a través de Prime Video.
Fecha y hora de The Game Awards
El premio se llevará a cabo el 11 de diciembre y según tu ubicación geográfica, el horario puede varias entre la tarde o la madrugada. Los horarios son:
- España (Península y Baleares): 12 de diciembre a las 01:30 horas
- España (Islas Canarias): 12 de diciembre a las 00:30 horas
- Argentina: 11 de diciembre a las 21:30 horas
- Bolivia: 11 de diciembre a las 20:30 horas
- Brasil: 11 de diciembre a las 21:30 horas
- Chile: 11 de diciembre a las 20:30 horas
- Colombia: 11 de diciembre a las 18:30 horas
- Costa Rica: 11 de diciembre a las 17:30 horas
- Cuba: 11 de diciembre 19:30 horas
- Ecuador: 11 de diciembre a las 18:30 horas
- El Salvador: 11 de diciembre a las 17:30 horas
- Estados Unidos (Washington D.C.): 11 de diciembre a las 19:30 horas
- Guatemala: 11 de diciembre a las 17:30 horas
- Honduras: 11 de diciembre a las 17:30 horas
- México: 11 de diciembre a las 18:30 horas
- Nicaragua: 11 de diciembre a las 17:30 horas
- Panamá: 11 de diciembre a las 18:30 horas
- Paraguay: 11 de diciembre a las 19:30 horas
- Perú: 11 de diciembre a las 18:30 horas
- Puerto Rico: 11 de diciembre a las 19:30 horas
- República Dominicana: 11 de diciembre a las 19:30 horas
- Uruguay: 11 de diciembre a las 20:30 horas
- Venezuela: 11 de diciembre a las 19:30 horas
- Estados Unidos (PT): 11 de diciembre a las 16:30 horas
La gala tendrá una duración aproximada de 3 horas, así como en anteriores ediciones, aunque la misma comenzará media hora después de lo marcado, pues primero habrá un show previo.
Este año, son seis los juegos nominados al Mejor Juego del Año; te dejamos los candidatos a lo más esperado de la gala:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2