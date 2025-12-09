Del Toro lidera los Globos de Oro con Frankenstein

El filme ha destacado por la reinterpretación que se hace

México vuelve a figurar en los premios de cine y lo hace en grande, pues Frankenstein, de Guillermo del Toro, se encuentra entre las seis películas que encabezan las nominaciones en la edición 83 de los Globos de Oro; aspira a cinco estatuillas. Lidera Una batalla tras otra, con nueve, y le siguen Valor sentimental, con ocho, y Pecadores, con siete.

La cinta de Guillermo del Toro compite en las categorías Mejor Película de Drama, Mejor Actor de Drama (Oscar Isaac), Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto (Jacob Elordi) y Mejor Música Original.

En Mejor Película de Drama, Frankenstein está en la terna con Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Pecadores. Mientras que en Dirección está, Del Toro contiende con Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Sinners), Jafar Panahi (Un simple accidente), Joachim Trier (Valor sentimental) y Chloé Zhao (Hamnet).

El Tip: La ceremonia de los Globos de Oro será el próximo 11 de enero en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, Estados Unidos.

Frankenstein es uno de los largometrajes más ambiciosos del cineasta jalisciense. Se inspira en la novela homónima de Mary Shelley y es un proyecto que le llevó varios años. Continúa indagando en su fascinación por los monstruos.

Su nominación crea altas expectativas, porque los Globos de Oro son la antesala de los Oscar, donde Guillermo del Toro ya ha ganado tres estatuillas.

Otro mexicano nominado es Diego Luna, en Mejor Actor en una Serie de Drama, por Andor. Compite con Sterling K. Brown (Paradise), Gary Oldman (Slow Horses), Mark Ruffalo (Task), Adam Scott (Severance) y Noah Wyle (The Pitt).

Tras 10 años de dar vida a Cassian Andor, este 2025 Diego Luna se despidió del personaje. Un proyecto que definió como “un viaje hermoso y vital”, durante una proyección en la Ciudad de México.

Entre las sorpresas en las nominaciones a los Globos de Oro figuró la introducción de una categoría al Mejor Podcast, que cuenta con seis nominaciones para Armchair Expert with Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang with Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, SmartLess y Up First, de NPR.

Destacó que Wicked: Por siempre no alcanzó las postulaciones a Mejor Película y Mejor Dirección. Ariana Grande sí aspira a la de Mejor Actriz de Reparto y Cynthia Erivo a la de Mejor Actriz en un Musical o Comedia. La cinta está en la terna de Logro Cinematográfico y de Taquilla.