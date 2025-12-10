Bonnie Blue, actriz de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años en prisión por este motivo

La actriz de cine para adultos Bonnie Blue, quien es conocida por su contenido extremo en la plataforma de OnlyFans, podría enfrentar una condena de hasta 15 años después de haber roto una ley durante su estancia en Bali, Indonesia.

Bonnie Blue es detenida

Fue el pasado 3 de diciembre que Bonnie Blue fue detenida después de llevar a cabo una investigación de la policía local que incautó varios objetos relacionados con la creación de contenido explícito.

Cámaras de video profesionales, grandes cantidades de preservativos, medicamentos para la disfunción eréctil y una camioneta con un rótulo que decía ‘Bonnie Blue’s Bang Bus’ fueron algunos de los objetos decomisados.

La policía de Bali actuó después de recibir una denuncia de locales, que estaban preocupados por le tipo de actividades que Blue promociona en redes sociales.

Leyes anti pornografía en Indonesia

En Indonesia, hay fuertes leyes en contra de la pornografía y parece ser que Bonnie Blue decidió desobedecer a una de ellas. Como consecuencia, fue arrestada junto a 17 turistas, aunque 15 de ellos ya han sido liberados actualmente.

Se considera que en el país donde hay una mayoría musulmana, existen las legislaciones más estrictas contra la pornografía en el mundo. La Ley Número 44 de 2008 prohíbe la producción, distribución y exhibición de contenido explícito tanto para ciudadanos indonesios como para extranjeros, con penas que incluyen hasta 12 años de prisión.

Bonnie Blue visita Cancún para grabar contenido. ı Foto: IG: @bonnie_blue_xox

Por otro lado, la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) se aplica a casos relacionados con el contenido digital, y las autoridades también pueden invocar disposiciones del código penal sobre decencia y moralidad.

Se estima que además de una sentencia en prisión, Bonnie Blue también podría enfrentar una multa de más de 500 mil dólares en caso de que la encuentren culpable. Existe una posibilidad de que las autoridades deporten a la modelo +18 y que se le expulse del país por su comportamiento.