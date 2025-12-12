Como cada año, se llevó a cabo la programación en honor a la Virgen de Guadalupe la noche del 11 de diciembre. Y también, como es costumbre desde hace más de 70 años, la cantante María Victoria interpretó “Qué hermosura tan bella” en honor a La Morenita.

Poco antes de realizar su número musical, la actriz aprovechó para agradecerle a La Virgen el poder estar nuevamente en Las Mañanitas a Santa María de Guadalupe.

“Gracias, madre mía, gracias, muchas gracias que me diste licencia de volver a estar aquí contigo. Gracias y nunca nos olvides”, expresó conmovida.

La aparición de la famosa actriz sorprendió al público, pues tiene 102 años. Aunque durante varias décadas se pensaba que la también comediante nació en 1927, su familia aclaró que ya supera el siglo de vida.

Te contamos cuándo nació realmente María Victoria, una de las caras más queridas de la televisión mexicana.

María Victoria tiene 102 años, ¿cuándo nació?

María Victoria, la legendaria actriz y cantante mexicana, nació el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente tiene 102 años.

Sus familiares confirmaron este año que la comediante supera ya el siglo de vida, aclarando la confusión que existía durante décadas, cuando se pensaba que había nacido en 1927 y que tenía 98 años.

“Es una gran estrella porque a su edad tiene todos los dientes completos y todo el pelo completo y los quiere mucho. La gente dice que tiene 98, pero tiene más, 102”, reveló su nieto Pedro Zepeda.

En febrero de este año, su familia compartió una fotografía en la que la actriz luce en buen estado físico, celebrando su cumpleaños. La imagen va acompañada de la descripción: "Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, un año más dando gracias a Dios en familia“.

Trayectoria de María Victoria

María Victoria es una de las grandes leyendas vivientes del espectáculo mexicano. Se consolidó como una de las figuras femeninas más destacadas de la Época de Oro del Cine Mexicano al participar en películas como Cuando México canta y Dos tipos de cuidado.

En televisión, es recordada por su papel de Inocencia Escarabarzaleta en la serie La criada bien criada, que la convirtió en un ícono de la comedia mexicana.

Además, es famosa por canciones como “Soy feliz” y “Cuidadito, cuidadito”, que marcaron la época. Su estilo combinaba sensualidad y el bolero.

Su trayectoria abarca más de 70 años y es considerada una artista integral, pues alcanzó éxito en teatro, cine, televisión, discos, giras y radio.

María Victoria estuvo casada con Rubén Zepeda Novelo, quien falleció en 1974. Juntos tuvieron tres hijos.