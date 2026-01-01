Este fue el último video de MTV antes de cerrar sus canales de música

MTV decidió cerrar una era con broche de oro. Tras definir por años la forma en la que se consume la música, los canales se despidieron con mensajes de finales y transformación a través de videos musicales icónicos, pero uno de ellos destacó sobre el resto.

El video final de MTV

La señal de MTV Music cerró con el video musical de ‘Video Killed the Radio Star’ de The Buggles, el mismo video que inauguró la cadena hace más de cuatro décadas, un detalle que fue apreciado por miles de fanáticos.

MTV Music's last song was Video Killed The Radio Star pic.twitter.com/48WNnbgesb — Jono Read (@jonoread) December 31, 2025

De este modo, la canción que marcó el inicio de una nueva era regresó para marcar un cierre histórico, pues así como el video habría “matado” a la radio, ahora el Internet y las plataformas de streaming habían puesto fin a los canales televisivos.

Pero el resto de los canales que cerraron eligieron canciones propias para el emotivo momento. Las canciones fueron las siguientes:

MTV 80s cerró con Together in Electric Dreams de Philip Oakey y Giorgio Moroder.

MTV 90s eligió Goodbye de Spice Girls.

MTV 00s bajó el telón con Bye Bye Bye de NSYNC.

MTV Hits transmitió Diamonds de Rihanna

Club MTV cerró con Don’t Stop the Music de Rihanna.

Fue en la década de los 80’s que nació MTV, una de las señales más legendarias en la industria del entretenimiento donde destacaban los programas de videos musicales que en ciertos canales, eran transmitidos por 24 horas al día.

Si bien en su momento el proyecto era la revolución de la música, destacando por supuestamente anteponerse sobre la radio, de manera irónica terminó siendo opacada con la llegada del Internet, ahora que la música se consume a través de plataformas de video como YouTube o streaming como Apple Music y Spotify.

Este 31 de diciembre, el proyecto llegó a su final en varios países, principalmente en Europa, donde los canales de música dejaron de transmitirse. Se prevé que el apagón llegue a casi toda Latinoamérica para 2026. En Estados Unidos, su funcionamiento continuará hasta que MTV haya tomado la decisión definitiva. Al mismo tiempo, se ha definido que la señal ahora estará más enfocada en los programas de telerrealidad y de entretenimiento, que siguen siendo de interés para el sector que ve televisión.