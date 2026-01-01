Pluto de Disney ahora es de dominio público

Este 1 de enero de 2026, otro de los personajes icónicos de Disney se vuelve de dominio público. Se trata de Pluto, el perro de Mickey Mouse, en su versión original, una noticia que abre nuevas posibilidades para el personaje.

Como en casos anteriores de personajes de Disney, hay ciertos detalles sobre la versión de Pluto que podrá ser utilizada por cualquier marca, empresa o persona a partir de ahora. Te contamos al respecto.

"Pluto":

Porque su versión original de 1930 es ahora de dominio público pic.twitter.com/mhLwSN4bY0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 1, 2026

Pluto de 1930 será de dominio público

Según detalles de derechos de autor, la versión que pasa al dominio público es la del corto The Picnic del año 1930. El video dura unos cuantos minutos y al inicio, podemos ver a Mickey en su auto para recoger a su novia Minnie.

Es entonces que llega Pluto, quien saluda de manera efusiva al ratón, quien lo mira con bastante sorpresa y entonces, lo atan a la parte trasera del carro para irse los tres al picnic (una escena que quizás no envejeció de la mejor manera).

Pluto se distrae y persigue conejos, provocando que el auto cambie de dirección y después, podemos ver al can entrando y saliendo de una madriguera mientras que los ratones alistan su picnic y disfrutan juntos.

Por bailar un rato y dejar el picnic descuidado, los animales del parque se roban la comida. Es entonces que comienza una fuerte lluvia y todos corren al auto en medio del caos para regresar a sus casas, terminando así con el picnic.

Al inicio, Pluto se llamaba Rover y fue hasta 1931 que le cambiaron el nombre, además que le hicieron otro diseño. Será en 2027 que el diseño clásico del personaje tal cual se conoce hasta el día de hoy, también será parte del dominio público, aunque ahora su versión ya está disponible.

Hay que apuntar que Rover, la versión original de Pluto, se podrá utilizar siempre y cuando se respeten las características del mismo, incluyendo su nombre para evitar consecuencias legales por parte de Disney.