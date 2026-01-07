¿Quién es Arthur, el hijo de Andressa Urach?

Andressa Urach publicó un video íntimo con su hijo Arthur, lo que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales y ha desatado una serie de críticas sobre la manera en la que se rebasó la línea entre madre e hijo en su relación

Años atrás, Andressa Urach saltó a la fama por ser Miss Bumbum en Brasil y ahora combina su faceta de influencer con crear contenido para adultos. Su colaboración con su hijo Arthur busca satisfacer una demanda específica de las personas que miran sus videos privados.

Andressa Urach publica video íntimo con su propio hijo ı Foto: IG: @aandressaurach

“¡Lo grabé con mi hijo Arthur! Este es el video que más me han pedido. Solo lo grabé cuando estuve seguro de estar lista. Es exactamente como lo imaginaste y mejor de lo que esperaba.”, aseguró en una publicación donde generó sorpresa e indignación por el video que anunciaba con su hijo para su plataforma exclusiva en el sitio Privacy.

Ya en febrero del 2024, se había revelado que el hijo de Andressa era el camarógrafo y editor de los videos eróticos de su madre, una noticia que generó también bastante impacto y que ahora fue sobrepasada por el video que grabaron juntos.

¿Quién es Arthur Urach?

Arthur Urach es un joven de 20 años de edad, quien hasta hace poco, se dedicaba a grabar y editar los videos íntimos de su mamá, apoyándola así en la creación de su contenido privado.

Según entrevistas, Arthur ha expresado que sabe separar su relación familiar de su rol profesional y que no siente lujuria por su madre, aunque a veces le pueda resultar incómodo, aunque no dudó en protagonizar con ella un video.

En una historia de Instagram, comentó: “Chicos, no me parece extraño. Y, a veces, tengo que decirle en qué posición tiene que estar, qué tiene que hacer. La última vez que hicimos allí, la grabé y di instrucciones para la mayoría de las fotos y los videos, solo era yo diciendo: ‘No, haz esto, haz aquello’”, se sinceró.