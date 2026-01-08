Emma Watson inicia el 2026 en Puerto Vallarta | VIDEO

La actriz británica Emma Watson, reconocida mundialmente por su papel de Hermione Granger en la saga Harry Potter, fue captada nuevamente en México. La famosa inicia el 2026 disfrutando de las playas y calles de Puerto Vallarta, Jalisco.

Su presencia en el destino turístico generó revuelo entre locales y visitantes, quienes compartieron imágenes y videos en redes sociales.

Emma Watson inicia el 2026 por Puerto Vallarta | VIDEO

La famosa actriz Emma Watson llegó al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta en una visita a México alejada de los reflectores.

Vestida de manera sencilla y relajada, con un suéter gris y pantalón de mezclilla, la actriz fue vista saliendo de la terminal en compañía de un señor que parece ser un guía de turistas. La famosa sólo llevaba consigo una mochila y no iba acompañada de ningún amigo o familiar.

Aunque su llegada al país fue discreta y pasó casi desapercibida, sus fans lograron verla y tomarle algunas fotografías y videos breves.

El video de Emma caminando por el aeropuerto de Puerto Vallarta rápidamente se viralizó en plataformas digitales con X, antes Twitter, Instagram y TikTok. Usuarios celebraron su visita y destacaron la elección del destino como un lugar ideal para descansar.

Además, otros internautas alabaron su aspecto juvenil a sus 35 años.

Algunos comentarios fueron:

“Sólo espero que vacacione bien y no la acosen”

“Bienvenida a Puerto Vallarta”

“Es impresionante como aún se ve como en la última película de Harry Potter”

Su presencia en Puerto Vallarta no sólo generó entusiasmo entre los fanáticos, sino que también se interpretó como un gesto de cercanía hacia México, un país que ha recibido a numerosas estrellas internacionales en los últimos años debido a sus hermosas playas y riqueza cultural.

Nuevo 📸 03/Enero/2026

Emma Watson en Puerto Vallarta o Puerto Rico? pic.twitter.com/v5cUmLUEeu — ❤IStandWithEmmaWatson🇵🇪 (@stefyxamara) January 4, 2026

Emma Watson, una visitante recurrente de Puerto Vallarta

También en enero, pero del año 2023, Emma Watson paseó por las calles del puerto, disfrutando del clima cálido y de la hospitalidad mexicana.

Testigos aseguraron que la actriz de Harry Potter se mostró amable con quienes la reconocieron e incluso dio algunos autógrafos, aunque mantuvo un perfil bajo para preservar su privacidad durante su viaje.

En esa ocasión, los fans afirmaron que Emma se hospedó en Punta Mita, uno de los sitios preferidos por los vacacionistas extranjeros. La famosa fue vista de compras y practicando yoga.

Al parecer, este destino turístico del Pacífico mexicano es uno de los predilectos por Watson para disfrutar de un tiempo alejada de los reflectores y las presiones del mundo del espectáculo.